У жодному разі не стрибати і не дивитися вгору: науковці пояснили, як ходити по астероїду

Планетологи пояснили, які небезпеки підстерігатимуть астронавтів на поверхні астероїдів.

Ще у вересні 2022 року космічне агентство NASA успішно провело місію DART зі зміни орбіти астероїда. По суті, космічний апарат врізався в астероїд, довівши, що кінетичний вплив здатний перенаправляти астероїди, які в майбутньому можуть загрожувати Землі, пише Space.com.

У рамках місії на Землю також було відправлено унікальні знімки з поверхні самого астероїда Діморфа, який є супутником більшого астероїда Дідіма. Отримані дані з поверхні астероїда дали змогу вченим вкрай детально уявити, якою була б висадка людини на астероїд.

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Планетолог з Європейського космічного агентства (ЄКА) Наомі Мердок каже, що першою проблемою будуть валуни на поверхні Діморфа, розмір яких у середньому становить близько 170 метрів.

"Валуни на поверхні Діморфа набагато більші, ніж можуть здатися на знімках. Насправді найбільші з них розміром із будинок. Переміщення такими валунами, вочевидь, потребуватиме більше лазіння і стрибків, ніж ходьби", — каже Мердок.

Друге питання полягає в тому, чи змогли б астронавти ходити поверхнею астероїда, чи загрузли б у ній. Коли місія NASA OSIRIS-REx дісталася астероїда Бенну 2020 року, з'ясувалося, що одна з опор спускного апарата провалилася під поверхню астероїда. Річ у тім, що Бенну — це астероїд із купи щебеню, який настільки пухкий, що більше нагадує дитячий басейн, заповнений кульками.

Астероід Діморф Фото: NASA

"Багато чого залежатиме від того, наскільки тверда поверхня астероїда. На астероїді Бенну, який уже відвідав апарат OSIRIS-REx, ви явно потонете, якщо приземлення буде надто жорстким", — зазначає директор із досліджень Обсерваторії Лазурного берега Патрік Мішель.

Інша проблема, яка підстерігатиме астронавтів на поверхні, полягає в гравітації. Дуже важливо, щоб люди змогли впевнено стояти на космічному камені. На космічному тілі з меншою масою може виявитися недостатньо гравітації, щоб утримати астронавта на поверхні. Наприклад, гравітація Діморфа дорівнює всього одній мільйонній від земної.

За словами вчених, стрибка вгору зі швидкістю всього 6 см на секунду вистачить, щоб відправити астронавта на орбіту астероїда, який він досліджує.

"Стрибніть занадто сильно, і ви можете більше ніколи не повернутися на поверхню, тому що ви можете перевищити місцеву швидкість втечі або другу космічну швидкість (найменша швидкість, яку необхідно надати об'єкту для подолання гравітаційного тяжіння, — ред.). Крім того, в умовах наднизької гравітації дуже легко зрушити ґрунт, спричинивши лавину з каменів", — попереджає Мердок.

Астронавтам для безпечного пересування по поверхні астероїда, мабуть, доведеться використовувати шипи або "кішки", як в альпіністів. Як альтернативу можна розробити систему, яка дасть змогу астронавтам ковзати поверхнею астероїда. Але такий метод також вимагає великої обережності.

"Вам доведеться уникати всіма доступними способами близького контакту з камінням на поверхні, оскільки їхні краї будуть неймовірно гострими. Ні вода, ні вітер ніколи не згладжували форму каменів на астероїдах. На додачу до цього, ваша вага зміститься приблизно на 10-20% залежно від вашого місцеперебування на Діморфі, через приливні сили батьківського астероїда Дідіма", — каже планетолог.

І наостанок астронавтам доведеться справлятися із запаморочливим ефектом постійного зміщення неба над ними. Це може виявитися справжньою проблемою під час вивчення Діморфа після того, як у нього врізався космічний апарат NASA.

"Найімовірніше, приливні сили не давали Діморфу обертатися до удару апарата DART, але тепер космічне тіло або обертається, або розгойдується з одного боку в інший, поки обертається навколо Дідіма", — кажуть учені.

Може минути досить багато часу, перш ніж астронавти справді зможуть висадитися на Діморф або будь-який інший астероїд. Але наступна місія DART скоро знову відправить кілька апаратів для подальшого спостереження за Діморфом.