У жодному разі не стрибати і не дивитися вгору: науковці пояснили, як ходити по астероїду
Планетологи пояснили, які небезпеки підстерігатимуть астронавтів на поверхні астероїдів.
Ще у вересні 2022 року космічне агентство NASA успішно провело місію DART зі зміни орбіти астероїда. По суті, космічний апарат врізався в астероїд, довівши, що кінетичний вплив здатний перенаправляти астероїди, які в майбутньому можуть загрожувати Землі, пише Space.com.
У рамках місії на Землю також було відправлено унікальні знімки з поверхні самого астероїда Діморфа, який є супутником більшого астероїда Дідіма. Отримані дані з поверхні астероїда дали змогу вченим вкрай детально уявити, якою була б висадка людини на астероїд.
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Планетолог з Європейського космічного агентства (ЄКА) Наомі Мердок каже, що першою проблемою будуть валуни на поверхні Діморфа, розмір яких у середньому становить близько 170 метрів.
"Валуни на поверхні Діморфа набагато більші, ніж можуть здатися на знімках. Насправді найбільші з них розміром із будинок. Переміщення такими валунами, вочевидь, потребуватиме більше лазіння і стрибків, ніж ходьби", — каже Мердок.
Друге питання полягає в тому, чи змогли б астронавти ходити поверхнею астероїда, чи загрузли б у ній. Коли місія NASA OSIRIS-REx дісталася астероїда Бенну 2020 року, з'ясувалося, що одна з опор спускного апарата провалилася під поверхню астероїда. Річ у тім, що Бенну — це астероїд із купи щебеню, який настільки пухкий, що більше нагадує дитячий басейн, заповнений кульками.
"Багато чого залежатиме від того, наскільки тверда поверхня астероїда. На астероїді Бенну, який уже відвідав апарат OSIRIS-REx, ви явно потонете, якщо приземлення буде надто жорстким", — зазначає директор із досліджень Обсерваторії Лазурного берега Патрік Мішель.
Інша проблема, яка підстерігатиме астронавтів на поверхні, полягає в гравітації. Дуже важливо, щоб люди змогли впевнено стояти на космічному камені. На космічному тілі з меншою масою може виявитися недостатньо гравітації, щоб утримати астронавта на поверхні. Наприклад, гравітація Діморфа дорівнює всього одній мільйонній від земної.
За словами вчених, стрибка вгору зі швидкістю всього 6 см на секунду вистачить, щоб відправити астронавта на орбіту астероїда, який він досліджує.
"Стрибніть занадто сильно, і ви можете більше ніколи не повернутися на поверхню, тому що ви можете перевищити місцеву швидкість втечі або другу космічну швидкість (найменша швидкість, яку необхідно надати об'єкту для подолання гравітаційного тяжіння, — ред.). Крім того, в умовах наднизької гравітації дуже легко зрушити ґрунт, спричинивши лавину з каменів", — попереджає Мердок.
Астронавтам для безпечного пересування по поверхні астероїда, мабуть, доведеться використовувати шипи або "кішки", як в альпіністів. Як альтернативу можна розробити систему, яка дасть змогу астронавтам ковзати поверхнею астероїда. Але такий метод також вимагає великої обережності.
"Вам доведеться уникати всіма доступними способами близького контакту з камінням на поверхні, оскільки їхні краї будуть неймовірно гострими. Ні вода, ні вітер ніколи не згладжували форму каменів на астероїдах. На додачу до цього, ваша вага зміститься приблизно на 10-20% залежно від вашого місцеперебування на Діморфі, через приливні сили батьківського астероїда Дідіма", — каже планетолог.
І наостанок астронавтам доведеться справлятися із запаморочливим ефектом постійного зміщення неба над ними. Це може виявитися справжньою проблемою під час вивчення Діморфа після того, як у нього врізався космічний апарат NASA.
"Найімовірніше, приливні сили не давали Діморфу обертатися до удару апарата DART, але тепер космічне тіло або обертається, або розгойдується з одного боку в інший, поки обертається навколо Дідіма", — кажуть учені.
Може минути досить багато часу, перш ніж астронавти справді зможуть висадитися на Діморф або будь-який інший астероїд. Але наступна місія DART скоро знову відправить кілька апаратів для подальшого спостереження за Діморфом.