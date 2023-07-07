Відстрочити старість. Ліки від тиску збільшують тривалість життя

Можливо, наука і не відкрила пігулку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Недавнє наукове дослідження, можливо, на крок наблизило нас до уповільнення старіння. Група міжнародних дослідників виявила, що препарат від гіпертонії під назвою рилменідин, який широко використовується, може допомогти сповільнити старіння у людей, що потенційно може призвести до здоровішої та повноцінної старості, пише ScienceAlert.

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В основі цього дослідження лежить ідея обмеження калорій, що означає зменшення кількості енергії, яку ми отримуємо з їжею, але при цьому отримуємо всі необхідні поживні речовини. Комусь це може здатися складним завданням, але дослідження показали, що це дійсно може допомогти збільшити тривалість життя на різних тваринних моделях.

Рилменідин потрапив у поле зору дослідників завдяки своїй відомій здатності імітувати ефект обмеження калорій на клітинному рівні. Препарат просто обманює клітини, змушуючи їх поводитися так, ніби вони отримують менше енергії. Потенційно це може дати нам переваги обмеження калорій без необхідності скорочувати їх споживання.

Під час експерименту команда вводила рилменідин молодим і старим черв'якам Caenorhabditis elegans — істотам, яких часто використовують у наукових дослідженнях через схожість багатьох їхніх генів із нашими. Як і очікувалося, черв'яки прожили довше і продемонстрували поліпшення здоров'я.

Дослідники також спостерігали аналогічний ефект у мишей, що дає змогу припустити, що препарат може мати ширше застосування у різних видів. Що ще більш цікаво, вони виявили в клітинах особливий сигнальний рецептор під назвою nish-1. Схоже, що цей рецептор відіграє ключову роль в ефективності рилменідину і може стати кандидатом для майбутніх антивікових методів лікування.

Але перш ніж починати радіти, важливо пам'ятати, що це дослідження, а черв'яки і миші — це, врешті-решт, не люди. Нам належить пройти ще довгий шлях, перш ніж ми зможемо дізнатися, чи буде рилменідин чинити таку саму антивікову дію на людей і про побічні ефекти такого типу застосування.

Проте препарат має низку привабливих переваг. Його можна приймати перорально, він уже широко використовується, має відносно слабкі та рідкісні відомі побічні ефекти, такі як прискорене серцебиття, безсоння і сонливість. Усі ці фактори роблять його перспективним кандидатом для подальших досліджень у сфері боротьби зі старінням.

Ми все ще далекі від створення чарівної таблетки від старіння. Але це дослідження дає цінні відомості та напрямок для майбутніх спроб наблизитися до цієї мети. Потенціал для поліпшення нашого здоров'я в літньому віці, нехай навіть незначно, величезний. Оскільки населення планети старіє, подібні дослідження можуть мати величезний вплив на якість наших наступних років.

Раніше Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.