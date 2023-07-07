Бронзова гармата з дорогоцінним камінням. Нідерланди повертають цінні артефакти колишнім колоніям

Нідерланди роблять значний крок, щоб виправити своє колоніальне минуле, погоджуючись повернути Індонезії та Шрі-Ланці цінні артефакти, зокрема інкрустовану коштовним камінням бронзову гармату та викрадені коштовності.

Нідерланди готуються повернути численні цінні артефакти, захоплені в Індонезії та Шрі-Ланці під час колоніального періоду. До переліку предметів входять інкрустована коштовним камінням бронзова гармата та колекція коштовностей, викрадених зі знаменитого "Ломбокського скарбу", пише BBC News.

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Угода про повернення цих предметів відображає визнання та усвідомлення Нідерландами своєї колоніальної історії. Останніми роками кілька інших країн також розпочали процес репатріації цінних пограбованих артефактів.

Міністерка культури Гюнай Услу відзначила важливість цієї реституції, заявивши: "[Це] перший раз, коли ми повертаємо об'єкти, які ніколи не повинні були опинитися в Нідерландах".

Вона також додала, що цей акт реституції символізує глибоке прагнення до розбудови тісних відносин співпраці з Індонезією та Шрі-Ланкою.

Одними з визначних артефактів, які повернуть Індонезії, є "Ломбокський скарб" — колекція дорогоцінного каміння, коштовностей, золота та срібла. Цей скарб викрала голландська колоніальна армія в 1894 році з королівського палацу на острові Ломбок в Індонезії.

Крім того, Шрі-Ланка отримає щедро прикрашену бронзову гармату 18-го століття, яка зараз експонується в амстердамському Державному музеї. Вважається, що цю гармату спочатку подарував шрі-ланкійський аристократ королю Канді в 1740-х роках, але вона потрапила у Нідерланди у 1765 році, коли голландські війська атакували і завоювали королівство Канді.

Міністерка Услу наголосила, що дії уряду відповідають рекомендаціям, викладеним у звіті за 2020 рік голландського комітету, якому доручено розслідувати питання мистецтва, отриманого в колоніальну епоху.

Комітет закликав уряд продемонструвати готовність беззастережно повернути будь-які культурні артефакти, викрадені з колишніх голландських колоній, якщо країни-власниці звернуться з відповідним запитом.

В останні роки Нідерланди відкрито борються зі своєю історичною спадщиною. Король Віллем-Олександр офіційно попросив вибачення за участь країни в работоргівлі, показавши особисте і глибоке почуття каяття.

Нідерланди стали значною колоніальною державою в 17 столітті, завоювавши території по всьому світу. Голландські работорговці були відповідальні за торгівлю понад 600 000 людей

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