Поза межами втеч та ілюзій: як насправді фокусник Гудіні зустрів власну смерть

Останні події до смерті Гаррі Гудіні можуть шокувати своєю химерністю та невизначеністю, однак справжні причини загибелі майстра неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків спантеличували його послідовників та фанатів впродовж багатьох років.

Гаррі Гудіні прожив напрочуд активне життя, займаючись різними справами, такими як викриття шахрайських спіритичних сеансів, знімаючись у фільмах і здійснюючи зухвалі втечі з наручників, гамівних сорочок і камер для тортур водою, пише IFLScience.

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Додаючи ще один вимір до свого і без того різноманітного резюме, Гудіні дозволяв нападникам бити його в живіт. Згідно з поширеною легендою, саме один із таких ударів зрештою призвів до його смерті 31 жовтня 1926 року.

Згідно з документами, майбутній фокусник народився в Будапешті в рабинській сім'ї, хоча сам Гудіні стверджував, що місцем його народження є американський штат Вісконсин. Також відомо, що його бабуся з рабинської сім'ї Вайс народилася і проживала в селі Йовря (тепер Сторожниця, Закарпатська область України).

Під час турне Сполученими Штатами Гудіні зіткнувся з прикрим нещасним випадком, коли виконував трюк із камерою водяних тортур в Олбані — він зламав щиколотку. Попри цю невдачу, юнак продовжив турне і зустрів Самуеля Дж. Сміловича, студента, який підійшов до нього після лекції зі спіритизму в Університеті Макгілла.

Смілович представив Гудіні начерк, де намалював знаменитого артиста-втікача, після чого отримав запрошення зустрітися за лаштунками після шоу. Саме під час цієї зустрічі завдано фатального удару.

Джек Прайс, очевидець інциденту в гримерці Гудіні, пізніше розповів про цю подію в уривку, опублікованому сером Артуром Конан Дойлем, близьким другом фокусника. У розповіді Прайса детально описано, як студент поцікавився, чи справді Гудіні може витримати удари в живіт без болю.

Отримавши згоду Гудіні, студент завдав йому серію сильних ударів нижче пояса, що нагадували удари молотка. Прайс спробував втрутитися, але студент продовжував бити, попри все.

Прайс описав, як Гудіні різко зупинив напад жестом, сигналізуючи, що він досяг своєї межі. Протягом усього випробування фокусник, здавалося, відчував значні болі, помітно здригаючись від кожного удару.

Згодом Гудіні страждав від сильного болю в животі, який тільки посилювався. А проте він продовжував виступати у своїх шоу, попри погіршення стану.

Через кілька днів лікар нарешті оглянув його і поставив діагноз "гострий апендицит", наполегливо рекомендуючи негайну госпіталізацію. Однак Гудіні вирішив взяти участь у ще одному шоу.

Після цього поспішно виконаного і невдалого виступу фокусник повернувся до свого готелю, вперто відмовляючись від медичної допомоги. Його дружина, Бесс, наполягла на професійній допомозі, і зрештою його прооперували.

На свій жах, хірурги виявили, що у нього розірвався апендикс, що призвело до перитоніту — важкого захворювання, для лікування якого ще не винайшли пеніцилін. Здоров'я Гудіні продовжувало погіршуватися, і 31 жовтня він не витримав та помер.

Під впливом домислів громадськості та ЗМІ поширилися чутки, що апендицит і подальшу смерть Гудіні пояснювали ударами, нанесеними в живіт. Однак жодних звинувачень у зв'язку зі смертю фокусника не висунули.

Дослідження та медичні висновки щодо зв'язку між травмою та апендицитом все ще не остаточні. Виявлено лише 28 випадків гострого апендициту, спричиненого травмою, починаючи від автомобільних аварій і закінчуючи падіннями.

Автори аналізу дійшли висновку, що гострий апендицит, хоч і рідко, але все ж слід розглядати як потенційний наслідок прямої травми живота, особливо якщо пацієнт відчуває біль у правому нижньому квадранті, нудоту і втрату апетиту.

Хоча цілком імовірно, що травма спровокувала апендицит Гудіні, не менш імовірно, що часовий збіг насправді випадковість. З огляду на те, що Гудіні часто отримував удари в живіт, можна припустити, що будь-який майбутній апендицит міг бути помилково пов'язаний з іншим інцидентом.

Небезпечний трюк, який вразив шанувальників Гудіні

На жаль, справжня причина апендициту Гудіні та його зв'язок з травмою може назавжди залишитися загадкою. Проте, варто зазначити, що апендицит, спричинений інфекцією, зустрічається значно частіше, ніж апендицит, спричинений травмою, хоча точний механізм останнього все ще невизначений.

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