Золотий храм Дамбулла: об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, якому понад 2 тис. років

Буддійський печерний храм Дамбулла на Шрі-Ланці має довгу історію. Ці печери вперше використав у 1 столітті до н. е. король Валагамба, правитель Анурадхапури, стародавньої столиці Шрі-Ланки. Він ховався в них від ворогів, поступово перетворивши печери на святилище.

Однак саме король Ніссанка Малла, що правив у 12 столітті, очолив масштабну реконструкцію печер. Відомий своєю відданістю буддизму та значними внесками в релігійні установи стародавньої Шрі-Ланки, він підняв печерний храм Дамбулла на нові висоти, пише Ancient Origins.

Правитель замовив численні фрески і статуї, що підвищили естетичну привабливість печер. Наступні покоління правителів додали ще більше мистецьких творінь, що значно підвищило популярність храму серед паломників, які шукали духовної розради.

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Храм Дамбулла складається з п'яти основних печер, висічених у гранітній скелі. Кожна з них має унікальне релігійне значення і характеризується відмінними рисами, що відображають її індивідуальну сутність.

Перша печера, названа Печерою Божественного Царя (Девараджалена), є найбільшою і найдосконалішою в комплексі. У ній знаходиться 14-метрова статуя Будди, що лежить на спині. Стіни цієї печери прикрашені фресками, на яких ретельно зображені різні сцени з життя Будди і кілька оповідань Джатаки.

Друга печера, Печера Великого Короля (Махараджалена), може похвалитися високим стоячим Буддою, приблизно 7 метрів заввишки. Стеля печери прикрашена візерунками та різьбленням, на якій видніються яскраві картини з квітами лотоса та іншими декоративними елементами.

Стіни цієї печери прикрашені фресками, на яких ретельно зображені різні сцени з життя Будди і кілька оповідань Джатаки Фото: PIERRE ANDRE LECLERCQ/ CC BY-SA 4.0

Третя печера, відома як Великий Новий Храм (Маха Алут Віхара), містить кілька менших статуй Будди. Розписи і різьблення в цій печері порівняно простіші, ніж в інших.

Четверта печера, Другий Новий Храм (Паччіма Віхара), містить сидячу статую Будди і кілька менших статуй, що зображують інших божеств.

Що стосується п'ятої печери, Великого Західного монастиря (Девана Алут Віхара), то вона є найменшою з п'яти і, як вважають, слугувала місцем проживання для монахів. Попри свої розміри, вона вміщує статую Будди, що лежить, а також кілька інших менших статуй.

Хоча комплекс Дамбулла з роками зазнав різних удосконалень, він також зіткнувся з численними проблемами. Храм зазнав численних нападів і вторгнень, що призвело до значних пошкоджень багатьох його печер.

Коли Шрі-Ланка опинилася під європейським пануванням, комплекс занепав, що призвело до значного погіршення стану. Такий стан речей зберігався до 19 століття, коли британський колоніальний уряд наклав обмеження на буддійські практики та інституції. Як наслідок, багато ченців покинули храм, що призвело до значного занепаду релігійної активності в його стінах.

А проте печерний храм Дамбулла ніколи не перебував у повному занепаді. Жменька відданих монахів завжди залишалася тут. У 20 столітті їхні прохання про реставрацію нарешті почули, що призвело до відродження популярності храму серед паломників і буддистів.

Золотий храм Дамбулла

Сьогодні печерний храм Дамбулла занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та продовжує приваблювати відвідувачів і прихильників, які насолоджуються його величчю протягом усього року.

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