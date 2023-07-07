Сьома планета від Сонця: чому Уран отримав саме таку назву

У крижаного гіганта є особлива історія отримання ним назви.

У Давньогрецькій міфології Уран був богом неба, але насправді не це ім'я було першим у списку назв для сьомої планети Сонячної системи, пише Popular Science.

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Хоча люди знали про існування Урана протягом тисячоліть, вважалося, що це просто якась зірка. І тільки 1781 року офіційно про відкриття нової планети заявив британський астроном Вільям Гершель.

Гершель хотів назвати нову планету Георгіум на честь короля Великої Британії Георга III, який правив країною на той час. Але астрономи з інших країн висловили свій протест і запропонували інші назви. У 1782 році німецький астроном Йоганн Боде запропонував назвати нову планету Урану на честь давньогрецького бога неба. Його аргумент полягав у тому, що бог Целус (аналог бога Урана в римській міфології) був батьком Сатурна, а той зі свого боку батьком Юпітера. Таким чином можна було зберегти своєрідну ієрархію серед "богів", іменами яких назвали планети.

Але чому Боде запропонував назву Уран, а не Целус, адже всі інші планети Сонячної системи названі на честь саме давньоримських богів, залишається загадкою. Можливо, це було просто винятком із правил або ж помилкою.

В Урана, як і в Сатурна є кільця, але їх не так добре видно Фото: NASA

У наші дні такі помилки не трапляються, оскільки Міжнародний астрономічний союз (МАС) ретельно стежить за присвоєнням імен новим космічним об'єктам у Сонячній системі з 1919 року. Коли новому об'єкту потрібна назва, то свою роботу починає спеціальний комітет у МАС. Науковці можуть пропонувати свої імена, але саме за МАС завжди останнє слово.

Наприклад, нові екзопланети називають за іменем їхніх рідних зірок із додаванням латинської літери. Порядок присвоєння літер починається з літери b. Тобто цю літеру отримає та планета в зоряній системі, яку було відкрито раніше, а решта отримають інші літери згідно з латинським алфавітом у порядку відкриття цих планет. Також екзопланети можуть отримати назву на честь телескопа, за допомогою якого їх виявили. Але з буквами ситуація повторюється. А наприклад, комети називають на честь учених, які їх виявили.

Що ж стосується деяких супутників Урану (їх на сьогодні відомо 27), то шість найбільших з них були названі на честь героїв творів Вільяма Шекспіра і Александра Поупа: Пак, Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон.

Фокус уже писав про те, що тепер астрономи отримали фотографію Урана в інфрачервоному діапазоні світла завдяки телескопу Вебб, який сфотографував і сталеві три гігантські планети Сонячної системи — Нептун, Юпітер і Сатурн.

Також Фокус писав про те, що орбітальний апарат NASA показав дивовижні піщані дюни у великому кратері на Марсі. У новому відео показано вкрите хвилястими пісками дно кратера, названого на честь міста в Шрі-Ланці.