Як хвилі в океані. Орбітальний апарат NASA показав дюни у великому кратері на Марсі (відео)

У новому відео показано вкрите хвилястими пісками дно кратера, названого на честь міста в Шрі-Ланці.

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Нехай Марс зараз і є пустельним і холодним світом, все ж його поверхня дивує незвичними структурами та утвореннями. Особливості поверхні Марса формувалися сотні мільйонів років і космічні апарати мають можливість показати нам всю красу Червоної планети. Нове відео було створено вченими з NASA з набору фотографій, зроблених апаратом Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою своєї камери HIRISE. Тут показані піщані дюни на дні кратера Матара, який був названий на честь міста в Шрі-Ланці, пише Universe Today.

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Насправді, за словами вчених, кратер Матара (його діаметр 48 км) є звичайним кратером серед усіх відомих 43 тисяч кратерів на Марсі діаметром понад 5 км. Але на його дні все ж таки знаходяться цікаві хвилясті піщані дюни, які інтригують науковців. Фотографії цих дюн і зробив космічний апарат NASA з висоти в 251 км над поверхнею Марса.

На цьому зображенні показано кратер Матара в контексті з масивним ударним утворенням Рівнина Еллада праворуч Фото: NASA

Масивний шар піску з плином часу постійно переміщує сильний вітер на Марсі і апарат Mars Reconnaissance Orbiter стежить за змінами форми цих піщаних дюн. На сьогоднішній день апарат зробив вже понад 100 високоякісних зображень цих дюн. За словами вчених, піщані дюни на дні кратера Матара змінюють свою форму залежно від пори року на Марсі. Вуглекислий газ у кратері замерзає і тане і це сприяє змінам у дюнах.

За словами планетологів, такі піщані дюни можуть багато розповісти про минуле Марса. Різні розміри порошинок говорять вченим про атмосферні умови, в яких вони утворилися. Дюни також містять інформацію про ті явища, які сприяли їхній появі.

Масивний шар піску з плином часу постійно переміщує сильний вітер на Марсі Фото: NASA

Деякі дюни на Марсі навіть допомагають ученим зрозуміти одну із загадок Марса: що сталося з усією водою на планеті? Наприклад, китайський марсохід Zhurong виявив у піщаних дюнах недалеко від екватора Марса докази того, що рідка вода тут текла всього 400 тисяч років тому.

Хоча піщані дюни є важливою науковою метою для досліджень на Марсі, вони небезпечні для марсоходів. Наприклад, ще 2010 року марсохід NASA Spirit застряг у піску і на цьому його місія на Марсі закінчилася.

Хоча піщані дюни є важливою науковою метою для досліджень на Марсі, вони небезпечні для марсоходів Фото: NASA

Але піщані дюни становлять проблему для колісних марсоходів, тому зараз вчені займаються створенням інших подібних апаратів, які б не мали коліс. Прототип одного з таких марсоходів був створений кілька років тому, і він називається BionicWheelBot. За його переміщенням у пісках пустелі Сахара можна спостерігати на відео нижче.

Фокус уже писав про те, що NASA поділилося рідкісними кадрами марсіанського ландшафту. Камера орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter зробила яскраві кадри вулканічної місцевості всередині стародавнього кратера.

Також Фокус писав про те, що вчені отримали нову інформацію про магнітне поле планети, завдяки дослідженням марсохода Zhurong.