На Марсі знайдено сліди катастрофи планетарного масштабу: вони розкидані по всій планеті

Дослідники отримали нові дані про магнітне поле Червоної планети.

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Китайський марсохід Zhurong зміг попрацювати на Марсі тільки протягом одного року з травня 2021-го по травень 2022-го. За цей час він зміг подолати відстань у майже 2 км на поверхні Марса. І за час своєї подорожі марсохід отримав дуже важливі дані про надзвичайно слабкі магнітні поля Марса. Згідно з новим дослідженням учених з Китайської академії наук, дані вказують на те, що магнітне поле під місцем посадки марсохода дуже слабке, пише Inverse.

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За словами вчених, зараз у Марса немає магнітного поля, тобто магнітосфери, але існують докази того, що вона була приблизно 4 млрд років тому. І докази зберігаються в корі Марса, де виявлено слабкі магнітні поля, розподілені по поверхні Червоної планети. Вимірювання орбітальних апаратів MGS і MAVEN показали, що ці магнітні поля в корі Марса можуть мати силу до 1500 нанотесла (нТл), але середнє значення для Марса становить приблизно 200 нТл.

За словами авторів дослідження, коли ще посадковий апарат NASA InSight працював на Марсі і вивчав місцевість під назвою Рівнина Утопія, його ферозондовий магнітометр показав зовсім інші значення для магнітного поля — приблизно 2 тисячі нТл.

Марсохід Zhurong, який є першим марсоходом із ферозондовими магнітометрами, також проводив вимірювання в районі Рівнини Утопія, але за 2 тисячі км від апарату Insight. І його прилади показали зовсім інші значення.

Дослідники отримали нові дані про магнітне поле Червоної планети Фото: NASA/JPL

Як вказують учені, дані засвідчили, що сила магнітного поля в корі Марса на деяких ділянках становить лише 20 нТл. Вчені вважають, що такі показники свідчать про те, що кора Марса під Рівною Утопія могла залишатися ненамагніченою з моменту її утворення приблизно 4 млрд років тому. Або ж вона була розмагнічена внаслідок значної ударної події, яка сталася пізніше.

Тобто нові дані дають можливість припустити, що можливо, магнітне поле Марса зникло значно пізніше. Також інформація марсохода допомогла вченим дізнатися більше про історію магнітного поля, клімату та внутрішньої частини Марса і про те, як вони взаємопов'язані.

Розуміння того, коли зникло магнітне поле на Червоній планеті, коли Марс перетворився з планети, вкритої водою з теплим кліматом, на холодну пустелю, дасть можливість дізнатися, чи було достатньо часу для виникнення життя на Марсі. Також ці знання допоможуть зрозуміти, де потрібно шукати це потенційне позаземне життя.

Нагадуємо, що марсохід Zhurong вже вийшов з ладу і припинив свою наукову діяльність на Марсі, як повідомили нещодавно китайські вчені. Хоча, як уже писав Фокус, марсохід встиг зробити чимало важливих відкриттів, наприклад, з його допомогою вчені виявили ознаки недавньої водної активності на Марсі.

Що стосується позаземного життя, то, як уже писав Фокус, учені вважають, що його можна знайти в незвичайній зоряній системі недалеко від Землі, яка складається з трьох зірок. Тут може бути планета, схожа на Землю, але більша за неї за розмірами.