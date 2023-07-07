Гостра проблема з Єрусалимом: де насправді історичний центр міста, відомий як Місто Давида

"Місто Давида" — це велика кам'яна споруда навпроти Храмової гори, яка, як вважають, є залишками палацу царя Давида.

Нещодавно опублікована стаття надає докази, які ставлять під сумнів поширене уявлення про резиденцію царя Давида. Надав Нааман, ізраїльський археолог з великим досвідом у вивченні стародавньої історії регіону, проводить дослідження з початку 1960-х років, пише Religion News.

Він стверджує, що клинописні таблички, знайдені в місцевості, відомій як "Офел", розташованій біля підніжжя гори, вказують на те, що царський палац та історичне ядро міста, ймовірно, знаходилися саме там.

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Всупереч поширеній думці, знакові стіни, які зараз оточують Старе місто, насправді побудовані в османську епоху, за часів султана Сулеймана Пишного в 16 столітті. У біблійний період і в період, що передував середньому бронзовому віку, Єрусалим мав значно іншу просторову конфігурацію.

У той час як Храмова гора залишалася в його межах, вірменські та християнські квартали, які зараз складають частину Старого міста, знаходилися за межами міських стін. Ба більше, місто простягалося на південь у долину, яку зараз переважно займає палестинська околиця Сильван. На хребті в цій місцевості розташоване археологічне місце, розкопане у 19 столітті, яке визначили як ядро Стародавнього Єрусалиму.

Спочатку здавалося розумним припустити, що палац Давида, який слугував адміністративним і політичним центром найпершого втілення міста, стояв навпроти Храмової гори, релігійного епіцентру Єрусалиму. З усім тим, численні археологи вже давно мають сумніви щодо переконливості доказів, які підтверджують існування комплексу Міста Давида. В ізраїльському археологічному співтоваристві ця скрутна ситуація стала відома як "проблема з Єрусалимом".

Професор Ізраель Фінкельштейн, керівник Школи археології та морських культур Хайфського університету, пролив світло на це питання, заявивши: "Проблема з Єрусалимом полягає в розташуванні його первісного стародавнього центру".

Одним із найбільш незрозумілих аспектів є те, що споруди, знайдені на пагорбі Міста Давида, не мають характерних ознак стародавнього кургану, який був поширеним типом поселення в середньому бронзовому віці в цьому регіоні.

Нещодавнє відкриття фрагментів табличок в районі Офеля, які, як вважають, належать до царського листування, вказує на більш північне походження. Нааман стверджує: "Відкриття двох фрагментів таблички в районі Офеля змінило баланс доказів. Як зазначалося вище, фрагменти вказують на те, що царський палац знаходився на Храмовій горі".

На думку Наамана, Місто Давида, ймовірно, слугувало периферійним передмістям у перші дні існування міста. Він доводить: "Це пояснює мізерні архітектурні залишки і нечисленність предметів, датованих пізнім бронзовим віком, виявлених під час розкопок, проведених на Південно-Східному пагорбі".

Відсутність значних структурних залишків між Містом Давида і Храмовою горою з ранніх періодів Єрусалиму приводить Наамана до висновку, що місто існувало у двох різних частинах. Він пояснює: "Картина, яка випливає з дискусії, спантеличує. З одного боку, Храмова гора, де знаходився царський палац і храм, ймовірно, була економічним і адміністративним центром міста вже в другому тисячолітті до нашої ери. З іншого боку, укріплення, що охоплювали Південно-Східний пагорб, утворювали окреме міське утворення, відокремлене від Храмової гори".

Попри наведені переконливі аргументи, розв'язання цього питання в осяжному майбутньому може залишитися недосяжним. Через ізраїльсько-палестинський конфлікт розкопки безпосередньо на Храмовій горі суворо заборонені. Попередні пропозиції щодо проведення розкопок на цьому місці викликали різке засудження як з боку єврейських, так і мусульманських лідерів. Професор Фінкельштейн стверджує: "Я можу говорити лише про поточну ситуацію і найближче майбутнє — я не бачу можливості проводити розкопки на Храмовій горі".

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