Сам собі на умі. Учені з'ясували, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому

Дослідження показує, що існують відмінності не тільки між самотніми й не самотніми людьми, а навіть між окремими одинаками.

Перебуваючи в оточенні людей, які бачать світ інакше, ніж ви, ви ризикуєте відчути себе надзвичайно самотніми, навіть якщо перебуваєте у компанії людей. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, що відбувається у мозку людей, які вважають себе соціально ізольованими — результати вельми інтригують, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені з Каліфорнійського університету провели нейровізуалізаційні тести, в яких взяли участь 66 молодих людей. Результати виявили суттєві відмінності у тому, як мозок самотніх людей опрацьовував інформацію порівняно з їхніми однолітками. Однак куди цікавішим виявилося те, що відмінності існували не тільки між соціально ізольованими й не самотніми людьми, а й різними одинаками.

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За словами співавторки дослідження, психологині Елізи Бек, вони з колегами були надзвичайно здивовані, помітивши, що самотні люди "ще менше схожі один на одного". Відсутність почуття розуміння може бути однією з основних причин, чому деякі з нас відчувають себе відірваними від інших, а тому Бек з колегами хотіли більше дізнатися про цей зв'язок.

Під час дослідження вчені відібрали 66 першокурсників віком від 18 до 21 року, а потім кожен з них пройшов функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ). Кожному з реципієнтів показали 14 різних відеокліпів, поки вчені спостерігали за активністю їхнього головного мозку. Науковці зазначають, що відеоролики були різної тематики: від сентиментальних музичних кліпів до зображення вечірок і спортивних заходів.

Учасників дослідження також попросили заповнити шкалу самотності, створену вченими з Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі. По суті, анкета являє собою самозвіт для вимірювання власного почуття самотності та соціальної ізоляції. Учені проаналізували анкети та розділили реципієнтів на дві групи:

самотні;

не самотні (не відчувають самотності).

Під час дослідження Бек з колегами проаналізували реакцію 214 різних ділянок мозку з плином часу на різні стимули у відеороликах. Далі вони порівняли мозкову активність різних людей у кожній із понад двохсот ділянок мозку, щоб зрозуміти, наскільки схожі чи відрізняються їхні реакції.

Результати аналізу показують, що не самотні люди більш-менш були схожі з неврологічної точки зору. Однак куди цікавішими були результати самотніх людей — незалежно від того, скільки у них було друзів, вони, як правило, демонстрували унікальні реакції мозку.

За словами Бек, по суті, вони побачили, що самотні люди сприймають світ інакше від своїх однолітків, незалежно від того, чи відчувають ті почуття самотності. Дослідники зазначають, що здебільшого нейронні реакції відрізнялися у ділянках мозку, що відповідають за загальні погляди й суб'єктивні реакції. Крім того, самотність була пов'язана з меншою схожістю в областях, що беруть участь у системі винагороди мозку.

Дослідники також врахували в аналізі демографічну схожість, фактичну соціальну ізоляцію і дружбу між людьми, однак виявили, що це ніяк не впливає на результати дослідження. Автори дослідження зазначають, що поки незрозуміло, чи є унікальне опрацювання самотніх людей причиною або наслідком їхньої самотності — щоб відповісти на це запитання, знадобиться низка додаткових тестів.

Бек також зазначає, що відсутність схожості одинаків із самотніми або не самотніми людьми, ймовірно, лише ускладнює для них встановлення соціальних зв'язків. Тепер дослідники вважають, що бути самотніми, ймовірно, може бути "справді жахливо" і це, на жаль, не завжди очевидно для оточення.

Раніше Фокус писав про те, чому деякі люди почуваються самотніми в переповненій кімнаті.

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