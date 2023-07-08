Побережіть сіру речовину. Зневажливе ставлення до чищення зубів зменшує мозок

Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням об'єму мозку та зменшує розумові здібності.

Погані новини для любителів нехтувати гігієною порожнини рота: дослідники виявили, що гігієна зубів безпосередньо пов'язана зі здоров'ям мозку і зниженням розумових здібностей людини. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні потенційного зв'язку між здоров'ям нашого мозку і наших зубів, пише журнал Американської академії неврології Neurology.

Результати дослідження свідчать про те, що поширені проблеми із зубами, як-от захворювання ясен і випадання зубів, можуть бути пов'язані зі скороченням частини людського мозку, що відповідає за пам'ять і пов'язана з хворобою Альцгеймера. Зазначимо, що дослідники не стверджують, що проблеми із зубами спричиняють розвиток хвороби Альцгеймера, проте зв'язок між ними все ж є.

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За словами автора дослідження, доктора філософії, доктора медичних наук з Університету Тохоку в Сендаї (Японія), Сатоші Ямагучі, результати цього дослідження є надзвичайно важливими, тому що показують зв'язок між здоров'ям зубів і людського мозку. А точніше його частини, яка контролює мислення і пам'ять.

Під час дослідження вчені відібрали 172 реципієнти у віці близько 67 років — жоден із них не повідомляв про проблеми з пам'яттю на початку випробування. Далі всі учасники дослідження пройшли стоматологічний огляд і тести на пам'ять, а після цього дослідники виміряли об'єм їхнього гіпокампа за допомогою сканування мозку — виміри проводили на початку дослідження і повторно через 4 роки.

Науковці оцінили гігієну порожнини рота реципієнтів, підрахувавши кількість їхніх зубів і вимірявши глибину тканини ясен — фактор, що є ключовим показником захворювання ясен. Зазначимо, що здорові ясна, як правило, мають глибину від 1 до 3 міліметрів, на легке захворювання ясен вказує глибина від 3 до 4 міліметрів, тоді як важке захворювання ясен — від 5 до 6 міліметрів. Зазвичай серйозні захворювання ясен також супроводжуються втратою кісткової маси, що призводить до розхитування зубів, а часом і їхньої втрати.

Проаналізувавши отримані дані, вчені виявили зв'язок між кількістю зубів, тяжкістю захворювання ясен і змінами у лівому гіпокампі мозку реципієнтів. Автори дослідження зазначають, що у людей з легким захворюванням ясен менша кількість зубів корелювала зі зниженням розумових здібностей, причиною тому є швидке скорочення лівого гіпокампа.

За словами Ямагучі, вони з колегами також виявили, що у людей з легким захворюванням ясен втрата кожного зуба прискорювала швидкість скорочення мозку — фактично це було еквівалентно майже одному року старіння мозку. При цьому в людей із серйознішими захворюваннями ясен кожен втрачений зуб прискорював старіння мозку у середньому на 1,3 року.

За словами дослідників, отримані ними результати підкреслюють важливість збереження здоров'я зубів, а не просто їхньої кількості. Ямагучі також наголошує на важливості регулярних стоматологічних оглядів, оскільки це може дати змогу контролювати прогресування захворювання ясен.

Водночас дослідники зазначають, що знадобиться більше додаткових тестів, переважно за участю більшої кількості реципієнтів. Крім того, автори дослідження вважають, що необхідно розширити географію дослідження, щоб виключити географічні обмеження.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.