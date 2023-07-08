Чудодійний продукт. Шоколад може творити дива з нашим здоров'ям, але є умова

Дослідники вважають, що цей десерт насправді може принести користь нашому організму, але тільки в одному випадку.

Шоколад — неймовірні ласощі, які люблять безліч людей з різних культур у різних куточках планети. Його багатий смак і текстура, що тане у роті, навряд чи можуть залишити когось байдужим, а часом вживання шоколаду і зовсім може перетворитися на справжній сенсорний досвід, пише The Jerusalem Post.

Існує безліч причин любити шоколад, проте що щодо користі для здоров'я? Дослідження, присвячені корисності шоколаду, виявили безліч переваг вживання цих ласощів, а дехто й зовсім називає його "суперфудом". Проте багато досліджень у цій галузі фінансуються компаніями-виробниками шоколаду, що може призвести до спотворення результатів.

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Щоб розставити всі крапки над "і", вчені провели велике метадослідження, що аналізує безліч робіт, у яких вивчали вплив какао на артеріальний тиск. Результати дослідження свідчать про те, що для надання позитивного впливу на артеріальний тиск у здорових людей знадобиться досить велика кількість какао, еквівалентна половині плитки шоколаду.

Зазначимо, що деякі дослідження приписують шоколаду антиоксидантні властивості, які, ймовірно, пов'язані з поліфенолами — фітохімічними речовинами, що містяться у какао. Наприклад, одне з досліджень показало, що регулярне помірне споживання чорного шоколаду в довгостроковій перспективі здатне знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як:

інсульт;

серцева недостатність;

серцевий напад;

ішемічна хвороба серця.

Вчені вважають, що антиоксиданти у какао сприяють поліпшенню функції внутрішньої сітки кровоносних судин і можуть зменшити жорсткість артерій, що сприяє кровотоку. Крім того, дослідження показують, що шоколад містить різні сполуки, які також відомі як "хімічні речовини кохання". По суті, споживання цих ласощів стимулює вироблення ендорфінів у мозку, що викликає відчуття щастя та ейфорії.

Також дослідники виявили, що шоколад містить риптофан — амінокислоту, за допомогою якої виробляється серотонін. Цей нейромедіатор життєво необхідний для регулювання настрою, апетиту та сну. Таким чином учені дійшли висновку, що вживання шоколаду може поліпшити наш настрій.

Статистика свідчить про те, що безліч людей звертаються до плитки шоколаду під час стресу, печалі або радості. Це пов'язано з тим, що цей зв'язок глибоко вкоренився у нашій культурі та особистому досвіді. Простими словами, всього один шматочок шоколаду може забезпечити миттєву втечу від стресу, стати джерелом комфорту або способом поліпшити настрій.

Два попередні метааналізи також показали, що какао позитивно впливає на наше пізнання. Результати одного з них свідчать про те, що поліфеноли какао позитивно впливають на людську пам'ять і виконавчу функцію. Результати другого вказують на те, що споживання шоколаду насправді впливає на настрій у короткостроковій перспективі, вивільняючи певні гормони (серотонін та ендорфіни). Утім, учені скептично ставляться до того, що шоколад може впливати на наш настрій у довгостроковій перспективі.

Водночас високий вміст цукру у більшості шоколадних продуктів може насправді завдати шкоди людському організму в разі надмірного вживання. За словами клінічного дієтолога з Медичної служби Маккабі Ліві Казарновскі Нахшона, вчені радять віддавати перевагу темним плиткам шоколаду з високим вмістом какао, щонайменше 70%. По-перше, він, як правило, містить менше цукру, по-друге, у ньому більше корисних сполук. Дослідники наголошують, що включення шоколаду до збалансованого та різноманітного харчування є ключем до задоволення та збереження здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки шоколаду потрібно з'їдати на день.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.