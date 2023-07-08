Заснути на раз два. "Військовий метод" допоможе опинитися в обіймах Морфея всього за 2 хвилини

Рецепт 80-річної давнини допоможе заснути без особливих зусиль і підрахунку баранчиків — знадобиться всього кілька хвилин.

Сон життєво необхідний нашому організму для відновлення та ефективної роботи мозку. Однак постійні стреси, втома, нездоровий спосіб життя та безліч інших чинників можуть призвести до того, що засинання стає справжнім випробуванням. Новий старий "військовий метод", вигаданий ще під час Другої світової війни, стає знову популярним і гарантує швидке засинання всього через 2 хвилини, пише The New Daily.

Дослідники рекомендують відмовитися від вживання їжі та алкоголю за три години до сну, за дві години — відкласти роботу або навчання, а за годину до того, як відправитися в обійми Морфея — необхідно вимкнути телефон, телевізор і комп'ютер. Крім того, загальні рекомендації радять засинати в темній і прохолодній кімнаті.

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Якщо всі ці методи не сприяють якнайшвидшому засинанню, на допомогу прийде "рецепт сну" 80-річної давності, також відомий як "військовий метод". В останні кілька місяців він знову набув популярності й тепер його раз у раз згадують різні сайти про здоров'я і здоровий спосіб життя. Передбачається, що на освоєння цього методу знадобиться близько 6 тижнів, після чого ви буквально зможете заснути вже через 2 хвилини.

Зазначимо, що цей метод був розроблений ще під час Другої світової війни молодим американським спортивним тренером Ллойдом Вінтером. До слова, згодом він став одним із найвидатніших тренерів зі спринту у світі.

Під час війни, незабаром після Перл-Харбору, пілоти ВМС США засинали під час бою — по суті, вони були надзвичайно виснажені втомою і стресом. Вінтеру, призначеному у передпольотну школу ВМС США у Каліфорнії, який експериментував на той час зі спортивною психологією, доручили розв'язати цю проблему. У результаті він розробив методику, а потім навчив групу пілотів методів прогресивної релаксації, що передбачає поступове розслаблення різних груп м'язів на руках і ногах.

Один із цих методів зрештою став відомий у всьому світі як "військовий метод". По суті, виконання цих нехитрих дій дало змогу пілотам навчитися засинати буквально за 2 хвилини. Пізніше, 1981 року, Вінтер опублікував версію цієї техніки у виданні своєї книги "Розслабся і перемагай".

"Військовий метод" засинання

Отже, що потрібно робити, щоб навчитися засинати всього за 10 хвилин. Виконуйте ці дії:

Заплющте очі, дихайте повільно, позбудьтеся напруги. Розслабте лоб і очі. Розслабте щелепу і дозвольте роту прочинитися, розслабивши язик і губи. Опустіть плечі, розслабте кожну руку, лікоть, зап'ястя і пальці. Розслабте грудну клітку і дозвольте животу розтягнутися. Відчуйте розслаблення і спокій. Переконайтеся, що ваше обличчя і верхня частина тіла розслаблені. Розслабте кожну ногу, ступні, щиколотки, ікри, коліна і стегна. Уявіть себе у мирному середовищі та безпечному місці, наприклад, як ви пливете в каное на ставку.

За словами Вінтера, під час цього процесу важливо уникати будь-яких рухів і думок. Передбачається, що вже через 10 секунд після виконання повного розслаблення тіла людина має заснути. Творець цього "військового методу" стверджує, що на освоєння цієї техніки може піти близько 6 тижнів, а тому не варто розраховувати, що це спрацює першого ж разу.

Утім, сам Вінтер стверджував, що техніка "військового методу" має 96% показник успіху та значно покращує продуктивність людини, якщо регулярно її дотримуватися. Зазначимо, що існують дослідження, які підтверджують переваги подібних методів, проте конкретно "військовий метод" ніколи не піддавався ретельній перевірці.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.