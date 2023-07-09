Не Пентагон, а NASA. Космічне агентство США показало "тихий" надзвуковий літак (фото)

Новий надзвуковий літак готується до свого дебютного польоту.

NASA показало фотографії нового надзвукового літака під назвою X-59, і на знімках видно, що він розташований біля ангара, недалеко від злітно-посадкової смуги. Згідно із заявою американського космічного агентства, цей літак готується до першого демонстраційного польоту. Вчені хочуть довести, що надзвукові літаки можуть бути "тихими", пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У NASA показали знімки новітньої розробки компанії Lockheed Martin — надзвукового літака X-59, який перебуває на випробувальному полігоні компанії в Каліфорнії.

Новий надзвуковий літак готується до свого дебютного польоту Фото: NASA

Цей новітній літак готують до першого випробувального польоту в межах місії NASA під назвою Questt. Вчені хочуть переконатися в тому, що літак безпечний і повністю готовий до демонстраційного польоту. Мета нової місії NASA полягає в тому, щоб показати, що надзвукові літаки можуть літати швидше за швидкість звуку і при цьому можуть бути "тихими". Тобто такі літаки можуть не створювати гучні звукові удари, при подоланні швидкості звуку, як це роблять нинішні подібні літаки.

Цей новітній літак готують до першого випробувального польоту в рамках місії NASA під назвою Questt Фото: NASA

Коли літак X-59 буде запущено в політ над кількома містами США, то вчені збиратимуть дані про реакцію людей на звуки, які видаватиме цей літак. Якщо випробування пройдуть успішно, то цей літак можливо буде використовуватися також і для комерційних польотів.

За словами вчених з NASA, X-59 повинен буде виробляти під час польоту лише легкий хлопок, схожий на звук під час зачинення дверей автомобіля, при подоланні швидкості звуку. Попередні покоління надзвукових літаків у цей же час видавали занадто гучні звукові удари.

Коли літак X-59 буде запущено в політ над кількома містами США, то вчені збиратимуть дані про реакцію людей на звуки, які видаватиме цей літак. Фото: NASA

Вчені хочуть продемонструвати за допомогою літака X-59, що польоти на надзвуковій швидкості можуть бути більш комфортними для слуху мешканців місцевостей, над якими відбувається політ. З іншого боку, використання такого літака і йому подібних призведе до збільшення швидкості переміщення як пасажирів, так і вантажів повітрям.

Новий літак Х-59 має довжину 30 метрів, а ширину — 9 метрів і він оснащений одним реактивним двигуном. Цей літак може набрати швидкість у 1480 км/год на висоті в 16,7 км.

Новий літак Х-59 має довжину 30 метрів, а ширину — 9 метрів і він оснащений одним реактивним двигуном Фото: NASA

Поки що триває підготовка до випробувань нового літака і планується, що вже на початку наступного року він почне літати над деякими містами США. Жителі цих міст зможуть розповісти про свої враження від звуку, який видає літак. Усі отримані дані будуть використані для поліпшення його якостей. Місія NASA Questt триватиме протягом кількох років і тільки після цього буде ухвалено рішення про подальше використання таких літаків у комерційних цілях.

Нагадуємо, що нещодавно відбувся перший в історії космічного літака компанії Virgin Galactic з космічними туристами на борту. Цей політ завершився успішно і тепер компанія планує здійснювати подібні запуски досить часто, як уже писав Фокус.