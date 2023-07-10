Зелений кат. Отруйна рослина здатна звести з розуму і вбити пекельним болем

Отруйний сад в Алнвіку тепер містить рослину, яка може завдавати настільки сильного болю під час контакту, що люди можуть почати благати про смерть.

Уявіть собі, що ви гуляєте у високій траві і раптом почуваєтеся так, ніби вас одночасно підпалили і вразили блискавкою. Саме це може зробити рослина гімпі-гімпі, також відома як жалюче дерево, яке тепер знайшло новий дім у Саду отрут в Алнвікському саду, Нортумберленд, надійно замкнене за склом, щоб захистити відвідувачів, які нічого не підозрюють, від нескінченних і фатальних тортур, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Гімпі-гімпі, офіційно відоме як Dendrocnide moroides, — це багаторічний чагарник, що зазвичай виростає до 3 метрів заввишки, хоча інколи може досягати гігантських 10 метрів. Рослина цвіте протягом усього року, переважно влітку, і ці квітки доволі дрібні, менше ніж 1 см у поперечнику. Після фази цвітіння гімпі-гімпі виробляє насіннєві стручки, що нагадують рожеві або світло-фіолетові ягоди шовковиці. У цих стручках міститься насіння, укладене в м'ясистий мішечок. Незважаючи на пекучі волоски, що покривають їх, ці плоди їстівні, якщо волоски ретельно видалити.

Гімпі-гімпі це не звичайний чагарник, який можна зустріти на задньому дворі, якщо тільки ваше заднє подвір'я не розташоване в австралійському тропічному лісі або де-небудь в Індонезії. У цієї рослини в рукаві, а точніше, в її крихітних волосках, є потужний і смертельно небезпечний трюк.

Джон Нокс, провідний екскурсовод у Саду отрут, пояснює: "Ця рослина вкрита дрібними волосками. Якщо ви зачіпаєте її шкірою, ці волоски проникають у неї, відламуються і виділяють отруту". Біль, який спричиняє ця отрута, описують як щось середнє між ударом струмом і підпалом, причому, якщо ви вирішили, що здатні потерпіти навіть такий біль, то подумайте двічі, адже він зберігається впродовж кількох тижнів або навіть місяців. Подібні цілодобові тортури морально не здатна витримати жодна людина, не кажучи вже про наш організм.

Щоб забезпечити безпеку рослини і запобігти потенційній шкоді відвідувачам, для догляду за нею був призначений спеціальний доглядач. До його обов'язків входить полив і годування, при цьому він стежить за тим, щоб жоден із небезпечних волосків не вирвався за межі вольєра.

Унікальний захисний механізм гімпі-гімпі привернув увагу вчених ще 2020 року. Австралійські дослідники виявили, що токсини, які виробляє ця рослина, разюче схожі на отрути павуків і скорпіонів. Молекулярна структура отрути має вузлувату структуру, що дає змогу токсину зв'язуватися з больовими рецепторами своїх жертв, що призводить до тривалого періоду страждань.

У Отруйному саду, заснованому 2005 року герцогинею Нортумберлендською, росте понад 100 інших отруйних, п'янких і наркотичних рослин. Це незвичайна і захоплива пам'ятка, але не варто ставитися до неї легковажно — перед входом відвідувачі мають пройти інструктаж із техніки безпеки. Кілька людей навіть втратили свідомість від вдихання парів цих смертоносних рослин.

У міру того, як ми будемо краще розуміти гімпі-гімпі та його отруту, він може знайти застосування в науці та медицині. Вивчення її схожості з отрутами павуків і скорпіонів може дати важливі відомості про лікування болю і розробку нових методів його регулювання. Але поки що гімпі-гімпі залишається небезпечним, але інтригуючим доповненням до Саду отрут, готовим розпалити цікавість будь-якого відвідувача, досить сміливого, щоб дослідити цю ботанічну скриньку Пандори.

Раніше Фокус писав про виявлення нового виду птахів, які розпилюють потужний нейротоксин. У високих концентраціях він може викликати сильні конвульсії і навіть смерть.

Також Фокус писав про те, що вчені спростували здатність рослин відчувати біль. Рослини не здатні тікати від небезпеки через своє нерухоме положення і відсутність нервової системи або мозку.