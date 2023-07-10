Несподіваний поворот. Меланому збираються лікувати пересадкою калу в кишечник

Результати перших клінічних випробувань свідчать про те, що пересадка фекалій може підвищити ефективність лікування меланоми.

Дослідники з трьох канадських інститутів спробували перевірити, чи може додавання до лікування пересадки фекалій поліпшити результати лікування пацієнтів з меланомою на пізній стадії. Дослідження, що охопило 20 пацієнтів із меланомою, було спрямоване на оцінку безпеки цього нового підходу та його впливу на реакцію пацієнтів на лікування, пише New Atlas.

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У нашому організмі мешкає безліч мікроорганізмів, зокрема в кишечнику, які різним чином впливають на наше здоров'я. Зростаюча кількість досліджень дає змогу припустити, що "мікробіом кишківника" може відігравати певну роль у розвитку багатьох захворювань — від ожиріння і діабету до різних форм раку. Пересадка фекалій — перенесення мікроорганізмів кишківника від здорової людини до іншої людини, показала перспективність у плані формування здоровішого мікробіому і потенційної боротьби із захворюваннями.

Меланома — це форма раку шкіри, яка може стати особливо небезпечною, коли вона поширюється на інші частини тіла — стадія, відома як меланома 4-ї стадії. Стандартним методом її лікування є імунотерапія, яка не дає змоги раковим клітинам пригнічувати імунну систему. На жаль, приблизно в половини пацієнтів, які отримують таке лікування, розвивається резистентність.

Більшість медичних досліджень починається з першої фази, яка дає змогу переконатися в безпечності лікування та виявити побічні ефекти. У цьому дослідженні пацієнти приймали по 40 капсул фекального трансплантата всередину за тиждень до початку звичайного лікування імунотерапією. Результати виявилися обнадійливими, хоча у кількох пацієнтів спостерігалися незначні побічні ефекти, такі як діарея, метеоризм і дискомфорт у животі. Чверть пацієнтів були змушені припинити імунотерапію через її побічні ефекти, але загалом комбіноване лікування було визнано безпечним.

Група дослідників також вивчила ефективність поєднання трансплантації калу з імунотерапією. Було встановлено, що 65% пацієнтів дали позитивну відповідь відповідно до встановлених критеріїв. Зокрема, у 20% пацієнтів спостерігалася повна відповідь, тобто зникли всі вогнища ураження, а у 45% — часткова відповідь, що виражалося в значному зменшенні розмірів вогнищ ураження.

Ці результати є суттєвим внеском у триваюче вивчення можливостей використання мікробіома кишечника для поліпшення лікування раку. Дослідники також зазначили, що різноманітність мікроорганізмів у кишечнику пацієнтів збільшувалася і залишалася високою з плином часу незалежно від їхньої клінічної відповіді на імунотерапію.

З огляду на зростаючу резистентність до імунотерапії під час лікування меланоми, новий метод, що включає пересадку фекалій, може послужити запорукою успішного лікування захворювання. Поки що ці результати є першим багатообіцяючим кроком у цьому напрямку.

Раніше Фокус писав про те, що на тестерах косметики в магазинах можуть міститися фекалії та інфекції. У новому дослідженні вчені взяли мазки губної помади, тіней для повік, консилера і туші для вій для перевірки на безпеку.

Також Фокус писав про те, що фекалії кенгуру зможуть допомогти скоротити викиди метану в атмосферу. Фекалії дитинчат кенгуру можуть допомогти забезпечити малоймовірне вирішення екологічної проблеми метану, виробленого коровами.

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