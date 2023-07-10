Дієта від діабету. Вчені запропонували замінити таблетки від захворювання на фрукти й овочі

Вживання зелені може врятувати не тільки ваше життя, а й ваш гаманець, особливо якщо ви боретеся з діабетом 2-го типу, як показало недавнє дослідження.

Усі ми знаємо, що дієта з великою кількістю овочів і фруктів корисна для здоров'я. Але останнім часом учені обговорюють можливість прописувати їх як лікування, подібно до ліків. Нові дослідження показують, що такий підхід може стати рятівним, особливо для людей із діабетом 2-го типу, пише New Atlas.

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Останнє дослідження засвідчило, що якби ми видавали таким пацієнтам рецепти на фрукти й овочі, то потенційно змогли б запобігти близько 300 тис. випадків серцево-судинних захворювань і заощадити 39,6 млрд дол. на охорону здоров'я в одних лише США, протягом наступних 25 років.

Ці прогнози отримано в результаті моделювання, своєрідного сценарію "що буде, якщо", заснованого на даних 6,5 млн американців віком 40-79 років. Цих людей об'єднували дві спільні риси: вони жили з діабетом і стикалися з проблемою відсутності продовольчої безпеки, тобто не завжди мали доступ до достатньої кількості продуктів харчування для ведення здорового й активного способу життя.

У межах пропонованої програми хворі на діабет, які відповідатимуть вимогам, отримуватимуть фрукти й овочі безплатно або значно дешевше. Ця ініціатива спрямована не тільки на поліпшення їхнього здоров'я, а й на розв'язання широко розповсюдженої проблеми відсутності продовольчої безпеки й обмеженого доступу до свіжих продуктів — так званих "продовольчих пустель".

Чому овочі та фрукти так важливі для людей із діабетом? Усе зводиться до клітковини. Людям із діабетом часто рекомендується дієта з високим вмістом клітковини, а фрукти, овочі, бобові та цільнозернові продукти є прекрасними її джерелами. На жаль, дослідження показують, що тільки один із десяти американців споживає рекомендовану щоденну кількість фруктів і овочів, і ця проблема часто пов'язана не з особистим вибором, а з ціною і доступністю.

Оціночна вартість реалізації цієї програми становить близько 44,3 млрд дол. У цю суму входить обстеження пацієнтів, організація навчання з питань харчування й дієтології, а також оформлення всіх необхідних документів. Попри те, що ця сума видається значною, переваги переважують витрати, даючи змогу заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Кожен рік життя з поправкою на показник тягаря хвороби, що включає в себе як якість, так і кількість прожитого життя, обійдеться приблизно у 18 000 доларів США, що можна порівняти з іншими профілактичними заходами охорони здоров'я, такими як перевірка артеріального тиску та рівня холестерину або обстеження на рак.

Але переваги програми полягають не тільки в грошах і здоров'ї. Програма також може заощадити приблизно 4,8 млрд дол. на втраченій продуктивності праці.

Обнадійливі результати були отримані і в попередніх дослідженнях. Наприклад, 15-тижнева програма "Свіжий рецепт", у Детройті значно знизила рівень гемоглобіну A1C — найважливіший показник контролю діабету — в діабетиків із малозабезпечених сімей. У 2018 році неправильне харчування стало причиною понад 14 млн випадків діабету 2-го типу у світі — близько 70% нових діагнозів, поставлених цього року, згідно з раннім дослідженням.

Деякі кроки в цьому напрямку вже робляться. Міністерство сільського господарства США оголосило про фінансування програм, спрямованих на розширення доступу до свіжих фруктів і овочів. А унікальна ініціатива "Їжа — це ліки", очолювана доктором Даріушем Мозаффаріаном, який також керував цим дослідженням, спрямована на те, щоб зробити охорону здоров'я й доступ до свіжих продуктів справедливішими.

Ця ідея набирає обертів: Рецепти на продукти можуть бути включені до числа пільг, що покриваються медичним обслуговуванням, і ця стратегія вже тестується деякими штатами та приватними медичними компаніями.

У міру розширення масштабів цих програм і збору більшої кількості даних ми матимемо чіткіше уявлення про їхню ефективність. Але одне можна сказати напевно: якщо ми хочемо розв'язати проблему нерівності в галузі охорони здоров'я, спричиненої відсутністю продовольчої безпеки та харчування, ця стратегія може стати вирішальним фактором.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.