Нова епоха. Учені розповіли, як у майбутньому зміняться лісові пожежі — прогнози тривожні

Дослідники зазначають, що сезон лісових пожеж тільки стартував і найближчими місяцями на нас чекають вельми тривожні події.

У Канаді вже стартував сезон лісових пожеж, але в умовах глобального потепління і різких змін клімату більші й триваліші лісові пожежі поширюють дим далі від джерела, часом настільки далеко, що ці місця незвичні до такого впливу, пише Sci Tech Daily.

Дослідники зазначають, що подібне спостерігалося нещодавно, оскільки дим від лісових пожеж у Канаді продовжує зміщуватися на південь. Усе це викликає попередження про небезпечну якість повітря та погану видимість у частині Нової Англії, Середньої Атлантики та Середнього Заходу. У новому дослідженні професорка Коллет Гілд із Департаменту цивільної та екологічної інженерії та Департаменту наук про Землю, атмосферу і планети, а також професорка Ноель Селін з Інституту даних, систем і суспільства та Департаменту наук про Землю, атмосферу і планети розповіли про те, як зміняться лісові пожежі у майбутньому й чого нам варто очікувати.

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За словами дослідників, незвично теплі та сухі умови цього року різко збільшили пожежонебезпеку Канади, а зміни клімату, спричинені діяльністю людини, роблять подібні умови більш імовірними. Дані показують, що дим від пожеж в Альберті, у Новій Шотландії та Квебеку значно погіршив якість повітря на місцевому рівні у Канаді. Однак цей дим також був перенесений і в США, зіпсувавши якість повітря і тут. Канадська влада заявила, що загоряння були пов'язані з ударами блискавки, проте людська діяльність зіграла свою роль у деяких пожежах в Альберті.

За словами Гілд, у найближчому майбутньому уряд Канади прогнозує вищу пожежну активність. Передбачається, що сприйнятливість регіону до пожеж продовжить реагувати на мінливі погодні умови. Дослідниці також зазначають, що наразі складно прогнозувати, чи постраждають штати які, адже досі сезон пожеж у США залишається нижчим за середній, проте очікується, що ризик виникнення пожеж помірно підвищуватиметься впродовж усього літа.

Дослідники зазначають, що найнебезпечнішим у димі від лісових пожеж є дрібні тверді частинки, що містяться в атмосфері та можуть вдихатися глибоко в легені й завдавати шкоди здоров'ю людини. Відомо, що вплив цих твердих частинок спричиняє ураження органів дихання та серцево-судинної системи, зокрема серцеві напади та передчасну смерть. Як правило, вдихання твердих частинок супроводжується такими симптомами, як:

кашель;

утруднене дихання.

Дослідниці зазначають, що в короткостроковій перспективі важливо захистити себе від впливу твердих частинок, наприклад, обмежити час перебування на відкритому повітрі та використовувати захисну маску. У довгостроковій же перспективі, за словами дослідниць, важливо пом'якшити наслідки зміни клімату, оскільки теплі та сухі умови лише погіршують ситуацію...

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб прогнозувати силу лісових пожеж: допоможе піт рослин.