Недалеко від Землі виявлено найяскравішу планету в космосі: її не повинно існувати (відео)

Насправді планета не випромінює світло, вона лише відбиває його від своєї зірки. Але це найбільша відбивна здатність серед усіх відомих планет поза Сонячною системою.

Згідно з новою науковою роботою, опублікованою у виданні Astronomy and Astrophysics, астрономам вдалося знайти у відносній близькості до Землі найяскравішу планету поза Сонячною системою. Вона відбиває 80% світла своєї рідної зірки. Але її насправді не повинно існувати, пише Phys.

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Учені використали космічний телескоп "Хеопс" для нового спостереження за відомою вже три роки планетою під назвою LTT9779b. Вона розташована відносно близько до Землі — на відстані 260 світлових років. Температура на цій планеті становить приблизно 2000 градусів за Цельсієм, що не передбачає наявність хмар. До того ж планета LTT9779b розташована так близько до своєї зірки, що рік тут триває всього 19 годин.

Але виявилося, що хмари з металу на цій планеті все-таки існують, як показало нове дослідження. Вони з'являються в результаті випаровування під впливом тепла своєї зірки. Якщо є хмари, то значить, тут є й атмосфера, що дуже несподівано для планети, розташованої так близько до своєї зірки, кажуть учені.

Астрономам вдалося знайти у відносній близькості до Землі найяскравішу планету поза Сонячною системою Фото: ESA

Якраз металеві хмари заважають зоряному випромінюванню знищити атмосферу, і водночас вони діють як своєрідне планетарне дзеркало. Тобто планета завдяки цим хмарам відбиває приблизно 80% світла своєї зірки. Отже, за словами вчених, це перша найяскравіша планета поза Сонячною системою. Яскравість планети LTT9779b можна порівняти з яскравістю Венери в нашому нічному небі, яка є другим найяскравішим об'єктом після Місяця.

Але на цьому незвичайність яскравої планети не закінчується. Дослідники з'ясували, що ця планета за розмірами схожа на Нептун і в 5 разів більша за Землю. Але раніше астрономи не знаходили таких планет із орбітами навколо своїх зірок, які становлять менш ніж 24 годин. Річ у тім, що решта планет, у яких рік становить менше за земну добу, були або газовими гігантами, що в 10 разів більші за Землю, або кам'янистими планетами, що у 2 рази менші за нашу планету.

Це художнє представлення екзопланети LTT9779b, що обертається навколо своєї зірки. Планета розміром із Нептун відбиває 80% світла, яке падає на неї, що робить її найбільшим відомим "дзеркалом" у Всесвіті.

Астрономи вважають, що такої планети розміром із Нептун не повинно існувати так близько до своєї зірки, але все ж вона є. І це змінює уявлення про еволюцію планет. Що ж стосується телескопа "Хеопс", то Європейське космічне агентство відправило його в космос 2019 року для вивчення планет, розташованих поза Сонячною системою.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили протопланету, яка сильно впливає на конфігурацію протопланетного диска, з якого вона з'явилася. По суті, планета створює структури навколо своєї зірки, які можна виявити в набагато більших масштабах у спіральних галактиках.

Також Фокус писав про нове зображення далекої галактики від телескопа "Габбл". Зовні спокійна галактика, виявляється, є "домом" для одного з найсильніших космічних вибухів.