Здуття Землі. Кожні 36 млн років на планеті відбувається вибух життя: тепер учені зрозуміли, чому

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося розгадати таємницю циклічного сплеску життя на нашій планеті.

Глибокий аналіз скам'янілостей і геологічних літописів свідчить про те, що кожні 36 мільйонів років Земля проживає незрозумілий сплеск життя — морське життя процвітає з появою нових видів. Вчені вважають, що нарешті зрозуміли чому відбувається цей "розквіт життя на Землі", пише Science Alert.

Під час дослідження група вчених із Сорбоннського університету у Франції виявила циклічну зміну рівня моря, яка відбувається у відповідь на 36-мільйонний цикл тектонічних рухів. Команда виявила, що це порушує одразу кілька земних екосистем, що змушує окремі види боротися — до того ж процвітають нові види, які займають звільнені місця в екологічних нішах.

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За словами провідного автора дослідження, геолога Сла Буліла, з погляду тектоніки цикл у 36 мільйонів років знаменує собою певне чергування швидкого і повільнішого розширення морського дна. А це зі свого боку тягне за собою циклічні зміни глибини океанських басейнів і тектонічне переміщення води у надрах нашої планети.

За словами співавтора дослідження, геолога з Університету Сіднея Дітмара Мюллера, вони з колегами виявили, що 36-мільйонний цикл також призвів до коливань затоплення і висихання континентів, з періодами великого мілководдя, яке істотно сприяє біологічному різноманіттю.

Дослідники зазначають, що поглянувши на літопис скам'янілостей, можна помітити, що біорізноманіття зовсім не є постійною величиною. Дані свідчать про те, що воно різко коливається у масштабах десятків мільйонів років, чергуючись із масовими вимираннями та появою нових видів. Однак раніше вчені не розуміли, що рухає цими циклами.

Нове дослідження Буліли і його команди, по суті, являє собою кропіткий аналіз відразу декількох наборів геологічних даних за останню чверть мільйона років. Крім того, вчені використали обчислювальне моделювання та моделювання з використанням програмного забезпечення для тектонічної візуалізації під назвою Gplates.

Не секрет, що земна кора не може бути повністю нерухомою — вона складається з окремих тектонічних плит, які постійно перебувають у русі та переробляються. За словами дослідників, місця, де тектонічні плити Землі зустрічаються з океаном, відомі як зони субдукції. Саме тут вода всмоктується глибоко в мантію, щоб пізніше вивергнутися внаслідок вулканічної активності.

Тектонічні рухи також можуть призвести до розширення морського дна, наприклад, коли плити віддаляються одна від одної. Дослідники зазначають, що фактично обидві ці події здатні викликати коливання моря протягом тривалих періодів часу. Під час дослідження вчені виявили 36-мільйонний цикл у різноманітності морського життя. Пізніше вчені помітили, що цей цикл збігається з циклом у тектонічних даних.

За словами Мюллера, виявлені ними з колегами дані є переконливими доказами того, що зміни рівня моря, фактично спричинені тектонічними циклами нашої планети, фактично відіграють ключову роль у циклах біорізноманіття та формування екосистем.

Автори дослідження також зазначають, що тривалість циклів безпосередньо пов'язана з тим, як тектонічні плити переробляються на конвертуючу мантію — рухому частину надр нашої планети, що схожа на повільно рухомий густий і гарячий суп, що повільно рухається. Зазначимо, що це не єдиний тригер, який здатний стимулювати біорізноманіття Землі. Дослідники також виявили докази існування ще одного циклу тривалістю в 62 мільйони років. Припускають, що він міг бути спричинений змінами рівня вуглекислого газу, однак знадобиться більше додаткових аналізів, щоб зрозуміти його природу.

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