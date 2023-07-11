Жодних послань від інопланетян: учені з'ясували, що шле "сигнали" з глибокого космосу

Нове дослідження стверджує, що так звані швидкі радіосплески виявилися абсолютно природним явищем.

У новому дослідженні припускають, що найкоротші та найяскравіші вибухи у Всесвіті можуть з'являтися, коли астероїди врізаються в зірки, що колапсують, пише LiveScience.

Протягом багатьох років учені намагаються зрозуміти природу надзвичайно потужних вибухів, відомих як швидкі радіосплески (FRB). Здається, що вони відбуваються по всьому Всесвіту, тривають близько кількох мілісекунд і є одними з найпотужніших вибухів.

Кілька років тому астрономи виявили FRB у нашій власній галактиці, що наблизило їх до розгадки таємниці. З'ясувалося, що джерелом цих потужних вибухів є магнетари — це вид нейтронних зірок, які мають найсильніші у Всесвіті магнітні поля. У найсильніших із них магнітні поля у квадрильйони разів сильніші, ніж у Землі.

Крім цього, незадовго до появи FRB астрономи побачили, що з магнетаром сталося щось незвичайне: космічний об'єкт дав збій.

Обертання магнетарів, як і інших нейтронних зірок, відбувається надзвичайно швидко і точно. Спостережуваний магнетар мав період обертання всього 3,9 секунди. При цьому маса магнетара істотно перевищує сонячну, але він стиснутий у кулю діаметром лише кілька кілометрів.

Коли ж магнетари дають збій, їхня швидкість обертання раптово змінюється. Така подія вивільняє величезну кількість енергії, яка може привести в дію FRB.

Попри те, що вчені з'ясували, звідки беруться FRB, вони досі не зовсім розуміли, чому на магнетарах відбуваються збої. У журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society група дослідників висунула теорію про те, що збої в магнетарах можуть бути спричинені зіткненням з астероїдом.

Такий сценарій виглядає наступним чином. Випадковий астероїд, який багатий на залізо, опиняється занадто близько до магнетара. Сильна гравітація колапсуючої зірки розриває астероїд на частини, деякі з них починають обертатися на орбіті магнетара, що змінює швидкість її обертання і призводить до спостережуваного збою.

Частини астероїда, що залишилися, падають з орбіти, пробиваючись до поверхні магнетара. Уламки повинні пройти через області найбільш інтенсивних магнітних полів магнетара. Оскільки астероїди багаті залізом, у них багато електричних зарядів.

Така взаємодія уламків астероїдів і найсильніших магнітних полів магнетарів призводить до найсильнішого випромінювання. Саме таке випромінювання і фіксують астрономи, називаючи його швидким радіосплеском.

Нагадаємо, астрономам вдалося зафіксувати повторюваний швидкий радіосплеск, який має загадкову природу. Новий швидкий радіосплеск, який назвали FRB 20190520B, вчені виявили за допомогою радіотелескопа FAST, що розташований у Китаї. Після цього вчені виявили більш слабкі постійні радіовипромінювання, які пов'язані з цим FRB.