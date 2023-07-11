Проблеми з репутацією. Учені вважають, що гримучі змії насправді милі та люблять обійматися

Дослідники вважають, що попри страхітливу репутацію, отруйні змії насправді "теплі й приємні істоти", які обожнюють проводити час у компанії.

Якщо ви почуєте, що отруйні гримучі змії насправді "теплі та приємні істоти", ви, ймовірно, засумніваєтеся в адекватності мовця. Однак дослідники вважають, що це насправді так — припускається, що ці отруйні плазуни більш милі, ніж ми могли б припустити, пише Daily Mail.

Автори нового дослідження з Університету Лома-Лінда у Каліфорнії (США) дійшли висновку, що репутація гримучих змій на багато випереджає їх самих. Дослідники вважають, що цих змій просто розуміють неправильно, а насправді вони "теплі й приємні істоти", які люблять проводити час у компанії й "обійматися".

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Дослідники вважають, що у гримучих змій і людей навіть є щось спільне — всі ми знаходимо розраду у близькості до собі подібних. Автори дослідження вважають, що змії почуваються добре, коли практикують "групові обійми" з іншими представниками свого виду. При цьому спостереження свідчать про те, що в цей момент темп їхнього серцебиття знижується, а хрипи припиняються.

За словами провідного автора дослідження Вільяма Хейса, отримані ними результати кидають виклик твердженню про те, що рептилії — одинаки й мисливці, які не особливо проявляють складну соціальну поведінку. Однак тепер дослідники вважають, що гримучі змії насправді вельми розумні й здатні на емоції.

На це дослідження професора Гейса наштовхнула поведінка змій у горах Південної Каліфорнії, де домовласникам раз у раз доводиться позбуватися докучливих земноводних. Коли вченого запитали, як він бореться зі зміями, він відповів, що просто кладе її у відро і несе в дику природу. В один із таких випадків увагу професора привернули змії.

Учений виявив, коли у відрі перебувала не одна змія, а дві або більше, гуркіт значно слабшав. Професор Хейс поділився спостереженням зі своїми колегами, і вони вирішили перевірити, як це працює. За словами співавтора дослідження Чеслі Мартіна, результати свідчать про те, що коли гримуча змія перебуває поруч із собі подібною, це знижує її реакцію на стрес.

Зазначимо, така поведінка цілком нормальна для людей, що підтверджують безліч досліджень, проте раніше вчені ніколи не помічали подібної поведінки у рептилій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що змії використовують унікальну техніку, рятуючись від хижаків.