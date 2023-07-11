Некромантія в Єрусалимі: знайдені людські черепи свідчать про спілкування з мертвими

Печера Теомім відігравала роль святилища, де люди спілкувалися з померлими, сподіваючись зазирнути в майбутнє. Вона, всіяна людськими черепами та різноманітними артефактами, пов'язана з магією, що змушує дослідників вважати її потенційними "воротами до потойбічного світу".

Вивчивши знахідки в печері, дослідники припускають, що в Теомім, ймовірно, відбувалися таємні ритуали, пов'язані з некромантією, тобто взаємодією з померлими. Дослідники пояснюють, що зазвичай ці обряди відбувалися в гробницях або поховальних печерах, хоча іноді вони відбувалися в некіомантейоні (або некромантіоні), який називали "оракулом мертвих", пише IFLScience.

Ці сакральні місця зазвичай знаходилися в печерах або біля водойм, які, як вважалося, слугували можливими каналами до потойбічного світу.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У ранніх свідченнях про Теомім 19-го століття описується, як місцеве населення приписувало цілющі властивості джерельній воді, що протікає в печері. Нещодавні дослідження виявили предмети римської епохи, заховані там, багато з яких могли використовувати для спілкування з померлими.

Автори дослідження зазначають: "Деякі щілини містили скупчення масляних ламп упереміш зі зброєю та глиняними посудинами з більш ранніх епох або поруч з людськими черепами".

Хоча розшифровка точної функції цих стародавніх артефактів є складним завданням, дослідники пояснюють, що людські черепи широко використовували по всій Римській імперії, включаючи Палестину та її околиці, під час церемоній і спілкування з померлими.

Вони також зазначають, що в таких ритуалах часто використовували масляні лампи, оскільки учасники намагалися передбачити майбутні події, спираючись на форми полум'я.

Щобільше, дослідники наголошують на численних історичних джерелах, які вказують на те, що духи мали неприязнь до певних металів, зокрема, бронзи та заліза. Отже, вони припускають, що наявність мечів та іншої зброї могла служити для того, щоб "захистити вірянина від злих духів і гарантувати, що підношення конкретному духу не привласнили інші суб'єкти".

Раніше Фокус писав про древні ями з невідомим призначенням: чому пам'ятка людей мезоліту заінтригувала вчених.

А також ми розповідали, що спричинило найсмертоносніший день в історії, коли загинуло майже мільйон жертв.