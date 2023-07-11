За одну хвилину пролетіти 5 тисяч галактик: анімація показує космос "очима" телескопа Вебба (відео)

За допомогою нової 3D-візуалізації космосу можна вирушити в подорож до краю Всесвіту.

Учені створили новий відеоролик, на якому показано віртуальний політ із величезною швидкістю майже до краю відомого нам Всесвіту. При цьому можна побачити одну з найдальших відомих галактик на відстані в 13,4 млрд світлових років від нас, пише IFLScience.

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У 2022 році вчені з проєкту CEERS, які проводили спостереження за космосом за допомогою космічного телескопа Вебб, виявили одну з найвіддаленіших галактик у відомому нам Всесвіті. Ця галактика отримала назву галактика Мейсі на честь імені дочки одного з учених проєкту. Вона існувала вже, коли Всесвіту було "всього" 390 млн років. Тобто світло від цієї галактики подолало відстань у 13,4 млрд світлових років. Саме в цей період історії космосу з'являлися найперші галактики.

Тепер же вчені з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США, створили дивовижну 3D-візуалізацію космосу. З її допомогою можна "пролетіти" через 5000 галактик зі швидкістю, про яку навіть не мріяли письменники-фантасти. Цей відеоролик триває лише 1 хвилину, але кожна секунда — це відстань у приблизно 220 млн світлових років. Таким чином уже на 58 секунді ви зможете побачити галактику Мейсі такою, якою її побачив телескоп Вебб.

Галактика Мейсі показана в правому нижньому кутку на збільшеному зображенні космосу Фото: NASA

Варто сказати, що у зв'язку з розширенням Всесвіту, подібні галактики знаходяться від нас набагато далі насправді. І постійно віддаляються з великою швидкістю, адже Всесвіт однаково розширюється в усіх напрямках. Тож, якби люди мали змогу просто зараз на космічному кораблі полетіти до галактики Мейсі, то виявилося б, що вона перебуває на відстані приблизно у понад 33 млрд світлових років від Землі.

Це трохи збиває з пантелику, але якщо відкинути подібні роздуми і просто подивитися на красу космосу "очима" телескопа Вебб, то ви, можливо, зможете отримати насолоду від спостереження за майже краєм відомого Всесвіту.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше знайшли в космосі зірку, яку давно шукали. Це відсутня ланка в еволюції гігантських так званих "оголених" зірок. Їхнє вивчення важливе, щоб зрозуміти, як з'являються в космосі такі елементи, як срібло і золото.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що перше світло, яке заповнило Всесвіт, розкриє таємниці космосу. Реліктове випромінювання зберігає в собі інформацію про всі події у Всесвіті за 13,8 млрд років.