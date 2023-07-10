Створюють золото і срібло. Уперше виявлено особливу "оголену" зірку: відсутня ланка еволюції

Астрономи вперше знайшли відсутню ланку в зоряній еволюції особливого типу зірок, існування яких припускали теорії.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysics, учені вперше виявили так звану оголену зірку проміжної маси. Це відсутня ланка в еволюції таких зірок, існування яких передбачали астрономи. Це відкриття має вирішальне значення для кращого розуміння походження таких елементів, як золото і срібло, пише Phys.

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Що таке оголені зірки?

Оголеними зірками астрономи називають гігантські зірки, які втратили більшу частину свого зовнішнього шару і оголили гаряче і щільне ядро. Більшість таких зірок формуються в подвійних зоряних системах, де друга зірка якраз і забирає речовину в оголеної зірки.

Тривалий час учені знали про те, що в космосі існують оголені зірки малої маси (субкарлики) і оголені зірки великої маси (зірки Вольфа-Райє). Оголені зірки з проміжною масою мають існувати, вважали вчені, але їх ще ніколи не знаходили.

Новий тип зірок

Автори нового відкриття провели спостереження, як вони припускали, за однією з великих зірок у сусідній з нами галактиці Мала Магелланова Хмара. Але виявилося, що це не одна зірка, а подвійна зоряна система, що складається з оголеної зірки проміжної маси та її компаньйона — так званої Ве-зірки. Остання якраз і забирає речовину у свого сусіда.

За словами вчених, їхнє відкриття показує, що ці зірки можуть сильно відрізнятися від очікуваних від них властивостей. Виявилося, що замість того, щоб повністю втратити свій зовнішній шар, такі зірки можуть зберігати невелику, але достатню кількість водню поверх своїх гелієвих ядер, через що вони здаються набагато більшими і холоднішими, ніж є насправді.

Масивна подвійна зоряна система, що складається з оголеної зірки на задньому плані та Ве-зірки на передньому плані. Ілюстрація Фото: phys.org

Вчені назвали їх частково оголеними зірками, і вони дуже схожі на звичайні гарячі гігантські зірки, тому їх так складно виявити. Також астрономи з'ясували, що нова зірка за масою всього в кілька разів більша за Сонце, що дуже незвично, тобто дуже мало, для блакитного надгіганта.

Наднова і створення золота

Астрономи вважають, що оголені зірки вибухають наприкінці свого життя особливим типом наднової і, як показало моделювання, те саме станеться з нещодавно відкритою зіркою. Щоправда це трапиться приблизно через 1 млн років. Після такого вибуху з'явиться залишок наднової з нейтронною зіркою в центрі.

За словами авторів дослідження, коли станеться вибух наднової, то в цій подвійній системі зірки поміняються своїми ролями. Тоді Be-зірка віддасть частину своєї речовини нейтронній зірці і зоряна система перетвориться на Be-подвійну рентгенівську систему. А такі системи вважаються прабатьками злиттів нейтронних зірок, під час яких з'являються такі елементи як золото і срібло.

Фокус уже писав про те, що астрономи за допомогою телескопа Вебб виявили резервуари пилу, що утворилися внаслідок загибелі двох зірок і це доводить, що нові зірки можуть народжуватися з цього пилу.

Також Фокус писав про те, що недалеко від Землі виявлено найяскравішу планету в космосі, якої не повинно існувати. Насправді планета не випромінює світло, вона тільки відбиваєте його від своєї зірки. Але це найбільша відбивна здатність серед усіх відомих планет поза Сонячною системою.