Маячки на тілі Землі. Учені розгадали таємницю восьмикутників, розкиданих по морському дну (відео)

Дослідники нарешті змогли дістатися до суті незвичайних відбитків, які раз у раз зустрічалися вченим на дні океану.

Таємничі восьмикутники, вибиті на морському дні протоки Фрама між Гренландією і Шпіцбергеном, раз у раз ставили вчених у глухий кут. Деякі з виявлених відбитків були зовсім маленькими, тоді як інші були більшими за баскетбольний м'яч. Довгий час дослідники мізкували над цією таємницею, але схоже тепер їм вдалося її розгадати, пише IFLScience.

Вчені використали дистанційно керовані транспортні засоби (ROV), які й пролили світло на таємницю відбитків на морському дні — тепер дослідники вважають, що ці відмітини є слідами годування восьминогів Дамбо.

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Дослідники зазначають, що батипелагічна зона, на глибині від 1 000 до 4 000 метрів, є одним із найбільших і найменш вивчених біомів на планеті, а найбільших тварин тут найскладніше вивчити. Науковці зазначають, що великі глибоководні мешканці залишаються загадкою і на те є кілька причин. По-перше, їх надзвичайно складно зловити й транспортувати, по-друге, здебільшого вони м'якотілі, наприклад, головоногі молюски, а тому їх легко пошкодити. Зрештою вченим доводиться покладатися на випадкові зустрічі, щоб дізнатися більше про мешканців цієї зони.

Важко уявити, звідки можуть з'явитися ідеальні восьмикутники, поки не побачиш, як харчуються восьминоги Дамбо Фото: Proceedings Of The Royal Society

Відомо, що група восьминогів Cirrata мешкає у глибоких водах усіх океанів Землі, часом їх також називають "восьминогами Дамбо", причиною тому є їхні парні плавники, схожі на гігантські вуха. Дослідники вважають, що ці головоногі молюски харчуються переважно черв'яками й ракоподібними, проте до недавнього часу дослідникам лише раз доводилося спостерігати за однією самкою, яка утримувалася в акваріумі 53 дні.

Нове глибоководне дослідження в Арктиці дозволило виявити безліч Cirroteuthis muelleri, які дрейфували у товщі води на висоті від 500 до 2 600 метрів від морського дна. Крім того, вченим вдалося сфотографувати, як головоногі годувалися на морському дні — фактично, це стало першим випадком, коли у головоногих було виявлено пелагічно-бентична міграція нагулу. Зазначимо, що ця стратегія харчування частіше зустрічається у драглистих риб і голотурій.

Під час цих спостережень дослідникам вдалося не тільки розгадати таємницю годування глибоководних восьминогів, а й пролити світло на таємницю восьмикутників, розкиданих по морському дну. Під час спостережень учені виявили понад сотню правильних восьмикутних візерунків на 92 з понад 5 000 зображень. Автори дослідження зазначають, що візерунки містили відмітини від рук восьминогів на морському дні й варіювали в діаметрі від 4 до 47 сантиметрів. Більшість із них були середнього розміру близько 22 сантиметрів, що відповідало розмірам восьминогів.

Тепер дослідники вважають, що під час харчування восьминоги Дамбо штампують морське дно восьмикутниками правильної форми й це є прикладом конвергентної еволюції глибоководної мегафауни.

Раніше Фокус писав про те, що людина і восьминіг схожі: вчені виявили нову спільну особливість.