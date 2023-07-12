Дві "істоти" всередині корабля і чіткі літальні тарілки: топ 6 нерозгаданих знімків НЛО (фото)

Ці зображення невідомих об'єктів змушують замислитися над тим, може, ми справді не самотні у Всесвіті.

Для того, щоб серйозно ставитися до повідомлень про факти появи НЛО вченим потрібні не тільки свідчення очевидців, фото, відео, а й багато інших даних. Факт існування інопланетян досі не підтверджений і залишається поки що чимось зі сфери наукової фантастики. Хоча в Пентагоні існує відділ, де вивчають аномальні явища, тобто НЛО, і деякі з випадків їх спостереження поки що не піддаються науковому поясненню. Водночас деякі люди, зокрема у США, вважають, що насправді уряд країни приховує від них справжні докази того, що інопланетяни відвідували і відвідують Землю. Тобто вони існують, стверджують прихильники цієї теорії. Водночас у широкому доступі перебувають 6 фото, на яких, як стверджується, зображені космічні кораблі інопланетян, і вчені досі не знайшли доказів того, що це підробки, і водночас до цих пір не зрозуміло, що ж зображено на цих знімках насправді, пише Daily Mail.

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Кумбургаз, Туреччина, 2007-2009 роки

Протягом двох років, з 2007 по 2009 роки, охоронець одного з курортних готелів у селищі Кумбургаз у Туреччині зробив кілька відеороликів і фото, на яких видно, як стверджується, космічний корабель інопланетян. На одному з кадрів можна побачити, як нібито двоє "істот" визирають із літальної тарілки.

На одному з кадрів можна побачити, як нібито двоє "істот" визирають із літальної тарілки Фото: Daily Mail

Скептики пропонували багато пояснень, зокрема, що це можуть бути вогні круїзного лайнера, дуже хороша підробка або ж атмосферне явище. Крім охоронця за НЛО спостерігали ще кілька людей і вчені навіть провели аналіз зображень, які показали, що вони справжні, але що на них зображено, досі залишається загадкою.

Фото нібито НЛО з Туреччини Фото: Daily Mail

Вейаувега, штат Вісконсин, США, 2003 рік

У 2003 році група мисливців за НЛО повідомила про те, що в них є фото літальної тарілки, яке зробила мешканка міста Вейаувега в штаті Вісконсин, США. Вона отримала це зображення, коли фотографувала свого сина.

Фото нібито НЛО, зроблене у штаті Вісконсин Фото: Daily Mail

За її словами, НЛО пролетів майже прямо над її головою, а потім попрямував далі. Аналіз знімка показав, що він не був змінений після того, як було зроблено зображення. Мисливці за НЛО повідомили, що це одна з найчіткіших фото непізнаного літального об'єкта у формі диска. Досі не зрозуміло, що ж це було насправді.

Стівенвілл, штат Техас, США, 2008 рік

Сотник жителів міста Стівенвілл повідомили про те, що вони бачили протягом кількох місяців НЛО, які пролітали над їхніми будинками, а одного разу, за словами очевидців, гігантський таємничий літаючий об'єкт навіть переслідували літаки ВПС США. Цей випадок стався в січні 2008 року.

Очевидці стверджували, що НЛО мав великий розмір, принаймні візуально він здавався таким величезним. При цьому рухався він безшумно і з величезною швидкістю. Підтвердження цим заявам було отримано завдяки даним радарів, які зафіксували щось незвичне в небі. За словами метеоролога Вільяма Пакета, це було якесь невідоме явище, пояснити яке поки що не вдалося.

Один зі свідків навіть зміг зняти рух цього НЛО Фото: Daily Mail

Один зі свідків навіть зміг зняти рух цього НЛО і на зображенні видно різнокольорову смугу світла, яка змінювалася через маневрування об'єкта. Деякі вчені все ж вважають, що це була оптична ілюзія, але остаточного пояснення цьому явищу, яке спостерігали сотні людей, немає.

Макміннвілл, штат Орегон, США, 1950 рік

У 1950 році житель міста Макміннвілл зробив два фото "літальних тарілок", які залишаються одними з найвідоміших знімків НЛО. Ці фото багато років ретельно вивчали вчені, але так змогли дати остаточного пояснення тому, що тут зображено.

У 1950 році житель міста Макміннвілл зробив два фото "літальних тарілок" Фото: Daily Mail

Очевидці стверджували, що це був незвичайний літальний об'єкт сріблястого кольору, дископодібної форми з діаметром у десятки метрів. Деякі вчені вважають, що це дійсно був штучний об'єкт.

Очевидці стверджували, що це був незвичайний літальний об'єкт сріблястого кольору, дископодібної форми з діаметром у десятки метрів Фото: Daily Mail

Водночас 10 років тому група експертів із Франції заявили, що нові технології дали їм змогу виявити докази фальсифікації і що літаючий об'єкт насправді — це якісна підробка. Але досі суперечки з цього приводу тривають.

Озеро Кот, Коста-Ріка, 1971 рік

1971 року фотограф, який працює в Національному географічному інституті Коста-Ріки, зробив ще один знімок НЛО Фото: Daily Mail

У 1971 році фотограф, який працює в Національному географічному інституті Коста-Ріки, зробив ще один знімок НЛО. Але це був рідкісний випадок, коли зображення літаючої тарілки було отримано зверху зі спеціального літального апарату і було офіційно задокументовано висоту польоту цього об'єкта, що допомогло точно визначити його розмір. Учені визначили, що діаметр цього літального диска становить майже 67 метрів. Але досі невідомо, що це був за об'єкт насправді. У будь-якому разі справжність цього знімка доведено.

Тепостлан, Мексика, 1981 рік

Фото нібито НЛО, зроблене в Мексиці Фото: Daily Mail

У березні 1981 року мексиканський фотограф, який мав зробити фото Сонця, що сходить, натомість, як він стверджував, отримав зображення помаранчевого НЛО. Ці фото залишаються переконливими, тому що багато жителів міста Тепостлан повідомляли про подібні спостереження невідомих літальних об'єктів протягом багатьох років. Досі це місто притягує туристів, бо вважається, що це місце притягує до себе НЛО. Але, як і в попередніх випадках, поки що немає точного пояснення цьому явищу.

Фокус уже писав про те, що американський конгресмен вважає, що уряд США приховує факт існування інопланетян з кінця 19 століття і що НЛО — це правда.