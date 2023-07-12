Артефакти Київської Русі: українські археологи зробили неймовірні відкриття в Меджибожі (фото)

Археологи з Державного історико-культурного заповідника "Межибіж", а також студенти з Київського Національного університету досліджують територію Меджибізького замку. Вони натрапили на артефакти, датовані XI, XІV, XVІ, XVIII століттями.

На території Меджибізького замку, пам'ятки фортифікаційної архітектури XVI століття, українські археологи разом зі студентами проводять розкопки. На сьогодні вони виявили чимало цінних артефактів, частина з яких належить до періоду Київської Русі, пише Суспільне новини.

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За словами одного з учасників розкопок, реставратора кераміки Іван Костенко, ґрунт там повністю насипний, а тому не дивно, що знайдені предмети можуть належати до різних періодів.

Він додає: "Тут зустрічаються експонати як давньої Русі так і XІV й XVIII століть. Археологічний матеріал дуже, дуже різноманітний".

Знайдені арбалетні стріли XІV століття та інші артефакти Фото: Суспільне Хмельницький

Віктор Вєтров, завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника "Межибіж", зазначає, що останні знайдені предмети ще не виставляли.

"Зі знахідок, які ще ніхто не бачив, і які знаходяться в науковому опрацюванні у польових умовах, ми можемо зазначити скляні браслети часів Київської Русі XI-XII століть, арбалетні стріли XІV століття, кресало XVI століття", — розповідає дослідник.

Кераміка, яка належить до періоду Київської Русі Фото: Суспільне Хмельницький

Також відомо, що археологи натрапили на мушкетні кулі та ґудзики XVII століття.

Знахідки часів Київської Русі

Відомо, що Київська Русь існувала впродовж IX-XIII століть на території сучасної України, а її першим правителем став напівлегендарний князь Олег.

Раніше Фокус писав про знайдений вхід до підземелля Галицького замку. Археологи переслідують ціль "докопатися до княжих часів".

А також ми розповідали, як росіяни розкрадають спадщину нашої держави. Вони проводять незаконні розкопки на території Херсонеса, візантійського міста-держави, а також планують перевезти знахідки за межі Криму.