Потужніша за "Цар-бомбу". Найстрашніша зброя: наскільки потужну ядерну бомбу можуть створити люди

Найпотужніший ядерний вибух в історії стався завдяки "Цар-бомбі", але люди можуть створити щонайменше в 100 разів потужнішу зброю.

Найпотужнішою ядерною бомбою в історії, яка спричинила вибух потужністю 57 мегатонн у тротиловому еквіваленті, була радянська так звана "Цар-бомба". Вибух такої потужності в 10 разів більший у тротиловому еквіваленті, ніж вибухи всіх боєприпасів, використаних під час Другої світової війни. Науковці вважають, що люди, теоретично, можуть створити в 100 разів потужнішу зброю, пише Big Think.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

30 жовтня 1961 року радянські пілоти бомбардувальника Ту-95 скинули величезну ядерну бомбу вагою 26,5 тонни і завдовжки 8 метрів над Новою Землею, віддаленим архіпелагом у Баренцевому морі. Після цього пілоти розвернули літак і полетіли так швидко, як тільки могли. Вони знали, що станеться, коли їхній смертельний вантаж вибухне і хотіли пережити цю подію. З відстані приблизно в 60 км пілоти побачили вибух, а потім почули і відчули його, бо "Цар-бомба" все-таки вибухнула.

"Цар-бомба" Фото: Wikipedia

Після вибуху, потужністю в 57 мегатонн у тротиловому еквіваленті, утворився ядерний гриб висотою приблизно 60 км. Досі цей вибух вважається найпотужнішим ядерним вибухом в історії. Науковці вважають, що наразі дуже малоймовірно, що люди зможуть створити щось потужніше, але як це часто буває, люди непередбачувані, особливо, коли хочуть знищити собі подібних. До речі, зараз у ядерному арсеналі США є боєголовка, яка може спричинити вибух потужністю всього 1,2 мегатонни в тротиловому еквіваленті. Це найпотужніша ядерна бомба в арсеналі США, але вона, звісно, не йде в жодне порівняння з "Цар-бомбою".

Але, якщо припустити можливість того, що на Землі знову почнеться ядерна гонка озброєнь, то чи зможуть вчені створити щось більш потужне, ніж сумнозвісна радянська ядерна бомба? Хоча це буде дуже складно, але вчені кажуть, що це можливо.

Спочатку радянські вчені хотіли створити ядерну бомбу потужністю в 100 мегатонн, але вона була б настільки великою, що її не змогли б підняти літаки. Тому розмір і потужність бомби зменшили. З іншого боку, існували побоювання, що вибух такої потужності може призвести до радіаційного зараження всієї північної частини колишнього СРСР.

Учені вважають, що можна створити величезну ядерну бомбу, яка за потужністю була б сильнішою в 100 разів, ніж "Цар-бомба" Фото: BBC

Наразі вчені вважають, що теоретично можна створити термоядерну бомбу, яка б складалася з кількох частин. Кожна окрема бомба меншого розміру приводила б у дію наступну, більшого розміру. У результаті такого об'єднання можна створити величезну ядерну бомбу, яка за потужністю була б сильнішою в 100 разів, ніж "Цар-бомба".

Наприклад, у США, на початку 50-х років минулого століття деякі вчені пропонували створити ядерну бомбу потужністю в 10 000 мегатонн. Вибух такої бомби міг би повністю знищити, наприклад, Велику Британію або Німеччину. Але ця ідея здалася уряду божевільною.

Але в 1970-х роках вчені з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса, США, провели розрахунки на суперкомп'ютері, які показали, що хвиля термоядерного горіння може бути створена всередині великого бака з рідким дейтерієм. Дейтерій — це ізотоп водню, що містить нейтрон на додаток до одного протона в атомному ядрі, і він широко використовувався як паливо в термоядерній зброї. Дейтерій сплавляється з меншою кількістю іншого ізотопу водню, тритію, створюючи при цьому величезну кількість енергії. Розрахунки показали, що ядерна бомба, наповнена 212 тоннами дейтерію, може спричинити вибух потужністю 5200 мегатонн. Тобто ми знову повернулися до того, що теоретично люди могли б створити ядерну бомбу, яка в 100 разів потужніша за найпотужнішу бомбу в історії Землі.

Найпотужнішим вибухом у Всесвіті вчені вважають вибух кілонової, коли відбувається злиття двох нейтронних зірок. Одну з таких подій зміг побачити нещодавно космічний телескоп Вебб, як уже писав Фокус.