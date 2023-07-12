Робота просувається: наскільки вже відновили Собор Паризької Богоматері

Реконструкція Собору Паризької Богоматері продовжується: нещодавно розпочато встановлення нового даху. Це символічний крок до відновлення будівлі у первісному вигляді.

Загалом буде встановлено 25 трикутних конструкцій, які послугують основною для даху. Примітно, що задля збереження автентичності балки були вручну обтесані за допомогою кованих сокир, схожих до середньовічних, пише the Guardian.

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Шпиль висотою 96 м також відновлять у тому вигляді, в якому його створив архітектор Ежен Віолле-ле-Дюк у 1859 році.

Причини пожежі у квітні 2019 року, через яку Нотр-Дам мало не знищило, досі невідомі. Як заявили офіційні особи, до повного знищення пам’ятки ЮНЕСКО не вистачило близько 30 хвилин.

Пожежникам знадобилося 15 годин, щоб зупинити полум’я на дерев’яному каркасі веж, розміщених на західному фасаді. Якби вони не впоралися, то дзвони, найбільший із яких важить 13 тонн, впали і завалили б вежі.

Жан-Луї Біде, технічний директор ательє Перро в Нормандії, яке займається відновленням каркаса даху, раніше заявив, що елементи конструкції зібрані разом так, ніби вони перебувають на своєму постійному місці на вершині стін Нотр-Даму в майстерні компанії кілька тижнів тому.

"Ми зібрали їх, щоб переконатися, що вони такі, якими мають бути", — додав Біде.

Повне завершення робіт із відновлення собору очікується у 2024 році, згідно з обіцянкою президента Франції Емманюеля Макрона.

Раніше Фокус писав, що археологи планують відновити перший Мавзолей в історії. Він є одним із Семи чудес світу.

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