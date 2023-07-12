Запаморочливі температури. У 2024 році спека на Землі вийде на абсолютно новий рівень

2023 рік б'є всілякі температурні рекорди й дослідники припускають, що це ще не межа — вже наступного року людство зіткнеться з пекельною спекою.

Глобальне потепління на Землі почалося у середині 1970-х років, коли підвищення глобальної середньої приземної температури перевищило природну мінливість. У результаті кожне десятиліття було теплішим за попереднє, а 2010-ті й зовсім видалися найспекотнішими за всю історію спостережень, пише Science Alert.

Попри всі зусилля щодо запобігання різким кліматичним змінам, різні теплові рекорди продовжують встановлюватися й у 2023 році. Найвищі денні температури за весь час спостережень було зафіксовано у липні 2023 року, поряд із найбільшою аномалією температури поверхні моря за всю історію.

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Попередній аналіз свідчить про те, що у червні спостерігалася найвища за весь час спостережень глобальна середня температура. При цьому протяжність морського антарктичного льоду була рекордно низькою. Також статистика свідчить про те, що у земній атмосфері продовжує зростати концентрація вуглекислого газу, до того ж темпами, які не демонструють жодних ознак уповільнення.

За словами вченого з дочірнього факультету Оклендського університету Кевіна Тренберта, очевидними наслідками всього вищезазначеного стануть зливи, які обрушаться у деяких куточках Землі, водночас інші регіони постраждають від сильної посухи та лісових пожеж, подібних до тих, що огорнули Канаду.

Водночас дослідники зазначають, що глобальна середня приземна температура не підвищується неухильно. Найбільше збільшення і найтепліші роки, як правило, збігаються з останніми стадіями Ель-Ніньйо. За словами Тренберта, зміни клімату здебільшого спричинені діяльністю людини й багато в чому безжальні та мало передбачувані. Однак дослідники зазначають, що часом подібні стрибки можуть бути замасковані погодними явищами та природною мінливістю в масштабах років або навіть десятиліть.

Джерела мінливості

Попри Паризьку угоду концентрація вуглекислого газу в земній атмосфері продовжує неухильно зростати, хоча багато організацій і країн виконали свої зобов'язання щодо скорочення викидів. Втім, на жаль для планети, деякі країни, зокрема Китай та Індія, продовжують спалювати вугілля і будувати вугільні електростанції.

При цьому підвищення температури слідує ступеневій прогресії. Наприклад, найтеплішим роком у 20 столітті став 1998 рік, після сильного Ель-Ніньйо 1997-98-го років. Потім потепління Землі призупинилося у 2001-2014 роках, та настільки, що дехто заявив про те, що глобальне потепління Землі — не більше ніж міф. Велике Ель-Ніньйо 2014-2015 років змінило ситуацію, і 2015 став найтеплішим роком за всю історію спостережень.

Дослідники вважають, що річна мінливість фактично пов'язана з явищами Ель-Ніньйо, проте не все так просто. Вчені вважають, що ці коливання призвели до змін у кількості тепла, яке сьогодні утримується на різних глибинах океану. По суті, Тихоокеанське десятирічне коливання можна розглядати як версію між декадного тихоокеанського коливання для північної півкулі.

Вчені вважають, що під час Ель-Ніньйо тепло, що зберігається в глибинах західної частини Тихого океану, переміщується і повертається в атмосферу, що призводить до міні-глобального потепління.

Підвищення температури

Дослідження свідчать про те, що вміст тепла в океані збільшується більш неухильно, ніж потепління приземного повітря. За словами дослідників, цей показник є важливим доказом того, що глобальне потепління насправді триває.

Учені вважають, що підвищення рівня моря відбувається через розширення океану в міру його нагрівання, а також танення наземних льодів у Гренландії та Антарктиді. У результаті в океані перебуває води, а коливання відбуваються через те, що опади по-різному розподіляються між сушею й океаном. При цьому під час Ла-Нінья більше опадів потрапляє на сушу.

У результаті дослідники очікують, що 2023 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень. Однак небезпеку викликає те, що температура поверхні океану, як правило, досягає свого піка з завершенням Ель-Ніньйо. У результаті вчені очікують, що 2024 року ми зробимо крок на ще одну сходинку пекельної спеки — людство, ймовірно, зіткнеться з небаченими досі хвилями тепла.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина.