Ювілей телескопа Вебб NASA відзначило приголомшливим знімком космосу: досягнення космічної обсерваторії (фото)

NASA показало фотографію області зореутворення, щоб відзначити першу річницю роботи космічного телескопа Вебб.

12 липня 2023 року виповнився рівно рік відтоді, як космічний телескоп Вебб, що літає в космосі на відстані в 1,5 млн км від Землі, розпочав свою повноцінну роботу. Чого досяг за цей рік знаменитий телескоп, пише The Washington Post.

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Космічний телескоп Вебб був спроектований так, щоб спостерігати за найвіддаленішим космосом у надії побачити найперші галактики, які своїм світлом осяяли Всесвіт. У день першого ювілею обсерваторії NASA опублікувало новий приголомшливий знімок, зроблений телескопом Вебб.

На цьому знімку видно хмарний комплекс Ро Змієносця, найближчий до Землі регіон зореутворення, де планетарні системи, подібні до нашої, можуть перебувати на початкових стадіях формування. Тут знаходиться приблизно 50 молодих зірок і їх відділяє від нас 390 світлових років.

Ро Змієносця. NASA показало фотографію області зореутворення, щоб відзначити першу річницю роботи космічного телескопа Вебб Фото: NASA

За словами астрофізика Джейн Рігбі з NASA, телескоп Вебб працює краще, ніж припускали вчені. І на наступний рік уже заплановано дуже багато важливих спостережень.

За допомогою приладів, які спостерігають за космосом в інфрачервоному діапазоні світла, телескоп Вебб може спостерігати за найдальшими куточками відомого Всесвіту, а також може бачити те, що ховається в галактиках та інших об'єктах під шаром щільного космічного пилу.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Телескоп Вебб вирушив у космос 25 грудня 2021 року і за кілька місяців досягнув тієї точки, де він обертається по орбіті навколо Сонця на відстані в 1,5 млн км від нас. Обсерваторія вартістю 10 млрд доларів, яка почала повноцінну роботу 12 липня 2022 року, вже довела, що гроші були витрачені не даремно. Телескоп зробили настільки міцним, наскільки це можливо, адже жоден пілотований корабель не зможе поки що до нього дістатися для ремонту та модернізації. Тому, якщо й виникають проблеми, то всі вони вирішуються дистанційно із Землі.

Фотографія Юпітера, зроблена телескопом Вебб Фото: NASA

До речі, перші майже півроку в космосі, телескоп проводив налаштування своїх наукових приладів, які завдяки захисному екрану мають перебувати завжди в дуже холодному стані. Тільки так можна спостерігати за космосом в інфрачервоному світлі.

Фотографія Сатурна, зроблена телескопом Вебб Фото: NASA

За перший рік роботи телескопа Вебб вчені отримали величезний масив зображень і даних про найвіддаленіші, найбільш тьмяні галактики, а також найяскравіші галактики недалеко від нас. Також телескоп уважно вивчає і Чумацький Шлях, а також нашу Сонячну систему, а зокрема планети-гіганти, такі як Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран. Як уже писав Фокус, тепер у вчених є нові приголомшливі знімки цих планет, які допоможуть зробити багато важливих відкриттів.

Квінтет Стефана — скупчення з 5 галактик. Фото зроблено телескопом Вебб Фото: NASA

За допомогою телескопа Вебб вчені хочуть зрозуміти, як розвивався ранній Всесвіт, як формувалися галактики і як ми опинилися там, де ми є — на планеті, що обертається навколо зірки в одному зі спіральних рукавів Чумацького Шляху.

За допомогою найпотужнішої інфрачервоної обсерваторії вчені знайшли найвіддаленішу з відомих на сьогодні галактик — JADES-GS-Z13-0, яка існувала вже через 320 млн років після Великого вибуху.

Тисячі галактик на одному знімку телескопа Вебб Фото: NASA

Астрономи, які переглядають дані телескопа про ранній Всесвіт, помітили щось, що перевершило всі очікування: безліч надзвичайно яскравих галактик. Дуже яскраві галактики зазвичай вважаються дуже масивними. Але галактикам потрібен час, щоб вирости. Вчені тепер вважають, що формування галактик у ранньому Всесвіті було якимось чином потужнішим, ніж вважалося раніше.

Знаменита космічна структура "Стовпи Творіння". Фото зробив телескоп Вебб Фото: NASA

Також телескоп Вебб зробив одне з важливих відкриттів, які стосуються екзопланет. Уперше астрономи виявили вуглекислий газ в атмосфері гігантської планети WASP 39b, що обертається навколо далекої зірки.

Ще одні з найголовніших досягнень телескопа Вебб зараз вважають те, що йому вдалося знайти найдавнішу чорну діру в ранньому Всесвіті. Вона існувала майже через 0,5 млрд років після Великого вибуху, але досі не зрозуміло, яким чином вона змогла вирости до своїх розмірів у тільки ранній історії космосу, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що за допомогою нового відео можна вирушити в дуже далеку подорож до краю Всесвіту, де розташована одна з найдальших галактик, виявлених телескопом Вебб.