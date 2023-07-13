Почути знову. Наші вуха здатні самі відновлювати слух

Учені виявили дивовижний механізм самовідновлення вух, що відкриває шлях до майбутніх методів лікування глухоти.

Група вчених з Університету Вірджинії, можливо, відкрила нову надію для тих, кого турбує вікова втрата слуху. І йдеться зовсім не про чарівну пігулку чи небачену технологію, а про природний механізм самовідновлення клітин внутрішнього вуха, пише New Atlas.

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Клітини, про які йдеться, називаються стереоциліями — крихітними, схожими на волоски клітинами, розташованими у вусі. Ці клітини дуже чутливі до вібрацій і перетворюють їх на сигнали, які мозок сприймає як звук. Однак через свою надзвичайну чутливість вони також схильні до пошкоджень. Це означає, що гучні звуки можуть зруйнувати їх, а після їх втрати вони не відновлюються, що призводить до незворотної втрати слуху.

Досі проводилося багато досліджень, спрямованих на пошук шляхів регенерації цих втрачених клітин. Однак дослідники підійшли до проблеми по-іншому, зосередившись на запобіганні втрати цих клітин насамперед.

В основі волоскових клітин лежить матеріал, званий актином. Гучні звуки можуть пошкодити актин, що призведе до руйнування волоскових клітин. Дослідники виявили, що волоскові клітини оснащені природною системою відновлення, яка може усунути пошкодження до того, як воно стане занадто серйозним. Цей механізм самовідновлення управляється білком XIRP2.

Коли актин у волоскових клітинах пошкоджується, XIRP2 відчуває це. Потім він мігрує до місця пошкодження і починає заповнювати його новим актином, ефективно відновлюючи клітину. Це відкриття не тільки цікаве для дослідників, які займаються проблемами втрати слуху, а й має ширше значення для клітинної біології.

Це дослідження може стати важливим кроком на шляху до розробки нових методів лікування. У поєднанні з тривалими дослідженнями в галузі регенерації волоскових клітин воно може відкрити шлях до комплексного підходу до лікування приглухуватості. Однак, як зазначають вчені, це тільки перший крок, і належить виконати ще багато роботи, перш ніж це відкриття буде використано для створення терапії для людей.

Якщо вченим вдасться знайти спосіб використовувати власні механізми самовідновлення організму нашого тіла для запобігання втраті слуху, вони зможуть поліпшити життя безлічі людей, які страждають від втрати слуху внаслідок старіння або впливу гучних шумів. Це неймовірна демонстрація того, як багато нам ще належить дізнатися про людський організм і як ці знання можна використати для поліпшення нашого здоров'я і благополуччя.

Раніше Фокус писав про те, що інкубатори можуть пошкоджувати слух новонароджених. Інкубатори у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених можуть піддавати їх потенційно шкідливому рівню шуму, піддаючи ризику розвитку порушень слуху.

Також Фокус писав про прорив у лікуванні синдрому Ушера, дозволяючи повернути зір і слух. Дослідники вважають, що нова технологія допоможе в лікуванні виснажливого генетичного захворювання.