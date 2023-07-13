Кав'ярні як поля битв: чому кава спричинила суперечливу боротьбу з кофеїном у Мецці

Кава, невіддільна частина повсякденного життя для багатьох людей, має захопливу історію. Цікаво, що на початку 16 століття в Мецці, батьківщині пророка Мухаммеда і визначному центрі ісламського поклоніння на Аравійському півострові, вживання кави викликало суперечки і навіть було заборонене.

Цю заборону приписують Хайир-бею, консервативному губернатору Мекки. Легенда свідчить, що він разом з мусульманськими юристами і вченими того часу оголосив каву "харамом" — арабський термін, що означає "заборонений" або "гріховний" в очах Аллаха, пише Ancient Origins.

Однак дивно, чому каву, на перший погляд, нешкідливий напій, прирівняли до таких серйозних злочинів, як вбивство, перелюбство або вживання алкоголю.

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Щоб зрозуміти цю класифікацію, необхідно дослідити культурний та історичний контекст, що оточує цей напій. Вважається, що каву на Близький Схід привезли єменські суфійські містики, які включили її у свої релігійні ритуали для посилення концентрації уваги та духовної пильності.

Вони вірили, що стимулюючі властивості кави допомагають підтримувати концентрацію і сприяють глибоким духовним переживанням, що призводить до підвищеного стану ейфорії.

З набуттям популярності кава стала джерелом суперечок в ісламському світі. В есе Кетлін Зайдель "Coffee — The Wine of Islam" показано, що мусульманські вчені вели дебати щодо споживання напою. Деякі з них скептично ставилися до ефектів кофеїну та соціальних зустрічей, пов'язаних з кавуванням, які вони вважали розпусними або підривними.

"Кав'ярня в Константинополі" (Amedeo Preziosi) Фото: Public Domain

На початку 1700-х років на тлі яскравого розмаїття Мекки кав'ярні перетворилися на жваві соціальні центри по всьому Близькому Сходу та Східній Африці. Ці заклади сприяли інтелектуальному дискурсу, культурному обміну та слугували місцем для музики, розваг і політичних дискусій, і все це супроводжувалося споживанням кави.

У цьому полягає суть підозр Хайир-бея. Кав'ярні збирали людей разом під приводом насолоди улюбленим напоєм. Це викликало занепокоєння, що ці місця можуть стати розсадником протестів проти його правління і конкурентами мечетей.

Попри те, що кава — слабкий стимулятор, деякі ісламські імами та науковці вважали, що кофеїн, який міститься в каві та чаї, може викликати ефекти, що змінюють свідомість, які можна порівняти з наркотиками.

Як наслідок, у 1511 році введено заборону на каву, яка, за деякими даними, проіснувала приблизно 13 років. Лише у 1524 році, за наказом Сулеймана Пишного, заборону скасували.

Популярний наратив, пов'язаний з цим епізодом, стверджує, що Хайир-бея стратили за суворі заходи проти кави.

Історія кави

Отже, історична подорож кави до Мекки відображає неймовірну взаємодію культурних, релігійних і політичних факторів. Суперечки навколо неї зумовлені її сприйняттям, характером кав'ярень як соціальних просторів і потенційною загрозою, яку вони становили для тогочасних владних структур. Хоча заборона на каву в Мецці відійшла в минуле, її спадщина свідчить про незмінну привабливість і важливість цього стародавнього напою.

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