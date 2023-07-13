Неймовірно чутливі. Учені розповіли, чи можуть плакати собаки

Дослідники розповіли, чи можуть наші улюбленці проливати сльози від болю і смутку.

Загальновідомо, що ці домашні улюбленці надзвичайно розумні й чутливі, вони можуть відчувати смуток і нудьгувати, проте чи справді вони можуть плакати? У собак, як і у кішок, є слізні протоки, але ось зі сльозами насправді все складніше, ніж можна було б припустити, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що попри наявність слізних протоків, наші домашні улюбленці насправді не можуть плакати, принаймні, не в тому сенсі, що вони здатні проливати сльози від смутку або болю. Як правило, тварини використовують сльози для зволоження та захисту очей, проте не для вираження занепокоєння.

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Насправді ж, за словами вчених, люди — єдині тварини, які здатні проливати сльози через емоції або фізичний біль. Причина цієї поведінки досі залишається незрозумілою, але дехто стверджує, що така особливість людей розвинулася як емоційний вираз, призначений для подачі сигналів ширшій соціальній групі.

Проте ми все ж можемо побачити сльози, що проступили на очах наших улюбленців, проте це не буде проявом смутку, а скоріше є ознакою того, що щось не так. Найімовірнішими причинами сліз у собак є:

алергія;

подразнення очей;

предмет, що застряг в оці;

засніт слізного каналу;

інфекція.

Але наші улюбленці дійсно здатні сумувати, і існує ціла низка поведінкових сигналів, які вказують на те, що вони сумують, турбуються або відчувають інші негативні емоції. Наприклад, часті вокалізації, скиглення або скиглення, вважаються вірною ознакою того, що собака погано почувається. Сумні собаки, як правило, не виявляють інтересу до занять, які раніше їм подобалися.

Ще однією підказкою, що улюбленець сумує, може бути зниження апетиту, надмірне вилизування або зміни режиму сну. Деякі тварини також можуть проявляти деструктивну або неспокійну поведінку, наприклад, починають гризти меблі.

Деякі дослідники вважають, що собаки, подібно до людей, можуть відчувати тривогу та інші емоційні розлади. Вчені вважають, що ризик розвитку цих розладів пов'язаний із 7 особистісними рисами:

незахищеність; енергія; зосередженість на тренуваннях; агресивність/домінування; людська товариськість; собача товариськість; наполегливість.

Утім, у більшості випадків дивне рюмсання улюбленця не пов'язане з хронічним емоційним розладом. Науковці зазначають, що одним з основних чинників, які змушують собак сумувати, є зміни, наприклад, зміна середовища проживання, зміна рутини або відсутність коханої людини.

Ветеринари зазначають, що в більшості випадків найкращим способом позбутися нудьги буде:

здорова дієта;

регулярні ігри;

фізична активність.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можуть наші кішки плакати.