"Безпрецедентна точність": новий метод аналізу відкриває приховані деталі картин Давнього Єгипту

Археологи нещодавно застосували портативну технологію хімічної візуалізації, щоб дослідити приховані тонкощі давньоєгипетського живопису.

Традиційно вважається, що стародавні твори мистецтва Єгипту були результатом ретельно структурованих робочих процесів, які створювали вишукані витвори. Однак більшість досліджень, що вивчають ці картини та процеси їх створення, проводилися в контрольованому лабораторному середовищі або в музейних умовах, пише HeritageDaily.

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У нещодавній публікації дослідники детально описують використання портативних пристроїв для проведення хімічної візуалізації безпосередньо на оригінальних ділянках картин. Цей інноваційний підхід дозволив команді розгледіти модифікації, стратифікацію та склад пігментів.

У межах дослідження ретельно проаналізовано дві картини, датовані Рамессайдським періодом. Ці витвори мистецтва вилучені з надгробних каплиць, розташованих у фіванському некрополі.

На першій картині змінено положення руки фігури, хоча точний мотив цієї незначної модифікації залишається невизначеним.

Під час вивчення другої картини дослідники виявили численні зміни, внесені до корони та інших царських атрибутів, зображених на портреті Рамсеса II. Вони, ймовірно, означають зміну символічного значення з плином часу.

У дослідженні наголошується, що в обох випадках застосування портативної технології хімічної візуалізації дозволило дослідникам візуально вивчити фізичний склад пофарбованих поверхонь з безпрецедентною точністю. Цей інноваційний підхід, заснований на хімії, заохочує до застосування мульти- та міждисциплінарної методології.

А проте він також відкриває складніше зображення пігментних сумішей, яке може мати безліч інтерпретацій. Практичні аспекти часто переплітаються з символічними, що, зрештою, сприяє новому розумінню використання кольору в складній царині давньоєгипетських уявлень.

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