У небі можна буде побачити Юпітер поруч із Місяцем і скупченням Плеяди: коли це станеться

Але для того, щоб насолодитися приголомшливим космічним видовищем, можливо, знадобиться додаткове обладнання.

У п'ятницю, 14 липня, рано вранці до сходу Сонця, можна буде спостерігати дивовижну "зустріч" Місяця і розсіяного зоряного скупчення Плеяди. При цьому поруч можна буде насолодитися видом Юпітера, який яскраво відбиває сонячне світло, і найяскравішої зірки в сузір'ї Тельця, пише Space.

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Рано вранці до сходу Сонця на небі буде добре видно Юпітер і розсіяне зоряне скупчення Плеяди, а також поруч буде знаходитися і Місяць. Наш супутник матиме вигляд півмісяця, бо він наближається до молодика, який відбудеться 17 липня.

Знакова "космічна зустріч" відбудеться на тлі сузір'я Тельця, якщо подивитися на схід. Місяць розташовуватиметься візуально на відстані приблизно з ширину долоні трохи нижче і лівіше, ніж розсіяне зоряне скупчення Плеяди. Водночас Юпітер перебуватиме трохи вище і праворуч від зоряного скупчення.

У п'ятницю, 14 липня, рано вранці до сходу Сонця, можна буде спостерігати дивовижну "зустріч" Місяця і розсіяного зоряного скупчення Плеяди. Ілюстрація Фото: space.com

Для спостережень за цією подією можливо знадобиться бінокль або невеликий телескоп. Якщо ви скористаєтеся цим обладнанням, то існує невеликий шанс, що між Юпітером і Плеядами ви побачите Уран.

Водночас, як зазначають науковці, існує велика ймовірність того, що зустріч Місяця, Юпітера і Плеяд, буде видно і неозброєним оком. Усе залежить від погоди та рівня світлового забруднення повітря.

Ілюстрація нічного неба, де можна побачити Місяць, Юпітер і скупчення Плеяди недалеко один від одного Фото: space.com

Розсіяне зоряне скупчення Плеяди є одним із найближчих до Землі та одним із найяскравіших у небі. Воно отримало назву на честь таких міфічних істот, як Плеяди, тобто німф із давньогрецької міфології. Тут розташовано понад тисячу зірок, але тільки сім найяскравіших отримали імена німф, тому це зоряне скупчення іноді називають "Сім сестер". Також ця назва підходить ще з однієї причини: всі зірки в цьому скупченні з'явилися з однієї хмари з газу і пилу. Тобто по суті це одна велика зоряна сім'я, яка разом рухається в просторі. І розташована ця "сім'я" в сузір'ї Тельця.

Розсіяне зоряне скупчення Плеяди Фото: Wikipedia

Також у сузір'ї Тельця, недалеко від місця зустрічі Місяця і Плеяд розташована одна з найяскравіших зірок — Альдебаран. Цей червоний гігант у 44 рази більший за Сонце і розташований на відстані в 65 світлових років від нас. Альдебаран завжди слідує за Плеядами в небі, і зв'язок із цим зоряним скупченням відображений у його назві. У перекладі з арабської мови вона означає "послідовник".

Порівняння розмірів Сонця та Альдебарана Фото: Wikipedia

Як уже писав Фокус, у Чилі, в пустелі Атакама, на вершині однієї з місцевих гір, зараз триває будівництво найбільшого телескопа у світі. Ця обсерваторія отримала назву Надзвичайно Великий Телескоп і її основне дзеркало матиме діаметр 39 метрів. Європейська південна обсерваторія показала фотографії процесу будівництва і те, який вигляд матиме телескоп, який надасть максимально великий огляд неба.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що найперші зірки в космосі складалися з темної матерії і деякі з них досі ще існують. Просто їх ще не знайшли, адже вони інші.