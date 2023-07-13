Курячі скам'янілості можуть одного дня розкрити шокуючі масштаби апетитів людства, — вчені

У далекому майбутньому, археологи натраплять на доказ поворотного моменту в історії Землі: курячі кістки. Так вважають вчені, які стверджують, що розширення людської діяльності повпливало на природні системи й привело до нової епохи, відомої як антропоцен, або "ера людей".

У землі та гірських породах майбутнього також виявлять інші безпомилкові ознаки глобальних змін, що відбулися в середині 20-го століття. Серед них — раптовий сплеск парникових газів, таких як CO2 і метан, сліди радіоактивності від випробувань ядерних бомб, повсюдна присутність мікропластику та широке розповсюдження інвазивних видів, пише ScienceAlert.

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А проте значення курячих кісток неможливо переоцінити. Насамперед вони — свідчення людської винахідливості та нашої здатності маніпулювати і втручатися у світ природи. Як пояснює Керіс Беннетт, геологиня і провідна авторка дослідження, сучасну курку неможливо впізнати порівняно з її предками або дикими побратимами. Розмір тіла, структура скелета, склад кісток і генетика зазнали значних змін.

Походження сучасної курки-бройлера можна простежити до джунглів Південно-Східної Азії, де її попередник, червоний джунглевий птах (Gallus gallus), був вперше одомашнений приблизно 8 000 років тому. Хоча цей вид здавна цінувався за м'ясо та яйця, цілеспрямована селекція, яка зрештою призвела до появи пухких, недовговічних істот, яких можна знайти в супермаркетах по всьому світу, розпочалася лише після Другої світової війни.

"Зазвичай еволюційні процеси тривають мільйони років, але в цьому випадку для появи нової форми тварини знадобилися лише десятиліття", — зазначає Ян Заласевич, професор палеобіології в Університеті Лестера.

Минулого року група науковців, яку Заласевич очолює вже понад десять років, офіційно заявила, що епоха голоцену, яка розпочалася 11 700 років тому із завершенням останнього Льодовикового періоду, поступилася місцем антропоцену в середині 20-го століття.

Ще одним переконливим доказом на користь тези про антропоцен є повсюдна присутність курей-бройлерів. Скрізь, де існують людські популяції, неминуче знайдуть значні залишки нашого улюбленого джерела тваринного білка.

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, приблизно 33 мільярди нелітаючих птахів населяють планету в будь-який момент часу. Сукупна біомаса домашніх курей втричі перевищує біомасу всіх диких видів птахів. Щодня щонайменше 25 мільйонів курей забивають, щоб задовольнити кулінарні вподобання по всьому світу.

Враховуючи універсальність споживання курятини в численних культурах, Керіс Беннетт наголошує: "Кури символізують перетворення нашої біосфери на біосферу, в якій домінує споживання та використання ресурсів людиною".

Курячі кістки, які раніше асоціювалися з дикими місцями проживання та еволюційним різноманіттям, тепер є стійким геологічним знаком цієї епохи домінування людини. Як підсумовує Беннетт, величезна кількість різноманітних курячих кісток, що викидаються по всьому світу, залишить незгладимий слід у геологічних архівах майбутнього.

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