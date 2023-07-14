Китай відправляє астронавтів на Місяць: коли і яким чином відбудеться місія

КНР планує відправити на супутник Землі відразу дві космічні ракети.

Наприкінці травня цього року чиновники з Китайського пілотованого космічного агентства оголосили про те, що КНР збирається відправити на Місяць своїх перших астронавтів уже до 2030 року. Тепер же з'явилися подробиці цього амбітного плану, пише Space.

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Китайські ЗМІ оприлюднили нову інформацію про плани Китаю доставити своїх астронавтів на Місяць уже до 2030 року. Згідно з цими повідомленнями, з посиланням на неназваного інженера з Китайського пілотованого космічного агентства, КНР планує відправити на Місяць одразу дві космічні ракети.

Як відбудеться посадка китайських астронавтів на Місяць?

Одна з ракет доставить на орбіту Місяця спеціальний посадковий модуль, за допомогою якого астронавти спустяться на поверхню супутника, а друга — самих астронавтів. На орбіті навколо Місяця відбудеться стикування посадкового модуля і космічного корабля з астронавтами, які перейдуть у цей модуль. Після цього посадковий корабель доставить екіпаж на поверхню нашого супутника, де астронавти проведуть різну наукову роботу і зберуть зразки місцевого реголіту.

Після завершення місії на поверхні Місяця китайські астронавти знову повернуться до свого посадкового модуля, який доставить їх назад на орбіту навколо Місяця, де весь цей час кружлятиме космічний корабель. Потім відбудеться перехід астронавтів у цей корабель, і вони мають успішно повернутися на Землю. Що стосується кількості астронавтів, які вирушать на Місяць, то ця інформація не була розкрита.

За словами неназваного китайського інженера, політ на Місяць з використанням двох космічних ракет вирішує одну важливу для Китаю технологічну проблему. Країні не потрібно створювати дуже потужну ракету-носій для доставки і посадкового модуля, і астронавтів на Місяць за один політ.

КНР планує відправити на супутник Землі відразу дві космічні ракети Фото: space.com

Китайська база на Місяці

Поки що ця місія на Місяць планується, як одноразова, але якщо вона виявиться успішною, то за тим через кілька років Китай планує здійснювати більше польотів на супутник Землі. Наразі Китай має намір десь у 2030-х роках побудувати свою місячну базу і поки що партнером у цьому проєкті виступає Росія.

Місячна програма NASA

Що стосується NASA, то в американців також існують плани зі створення своєї бази на Місяці в тому ж проміжку часу. Принаймні, це є головним завданням нової місячної програми Artemis.

Нагадуємо, що Китай і США не працюють над спільними космічними проєктами з 2011 року. Саме тому КНР побудувала свою орбітальну станцію "Тяньгун", адже китайські астронавти не мають можливості літати на Міжнародну космічну станцію.

Що стосується місячної програми NASA, то наразі головними її етапами вважаються перші три, адже вони мають показати, що все йде за планом:

перша частина програми передбачала безпілотний обліт Місяця космічним кораблем Orion у 2022 році;

друга частина полягає в тому, що американські астронавти на цьому ж кораблі здійснять такий самий політ навколо Місяця, але восени 2024 року;

а третя частина програми найважливіша — астронавти NASA мають повернутися на поверхню Місяця в грудні 2025 року.

NASA обрало як посадковий модуль для астронавтів космічний корабель Starship від компанії SpaceX, але затримки з його випробуванням можуть призвести до того, що висадка на Місяць відбудеться 2026 року.

Фокус уже писав про те, що у 2028 і 2029 році вперше в історії на Місяць полетять не тільки астронавти зі США, а й з європейських країн.

Також Фокус писав про те, що китайська компанія LandSpace відправила в космос першу в історії ракету-носій, двигуни якої працюють на метані та рідкому кисні.