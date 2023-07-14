Нігерія повертає додому суперечливо отриманий моноліт Бакора з музею США (фото)
Стародавній базальтовий моноліт, вивезений із села Нджеметоп (Njemetop) на південному сході Нігерії багато десятиліть тому, нарешті повернувся до місця свого походження.
Музей мистецтв Крайслера (Chrysler Museum of Art) в Норфолку, штат Вірджинія, володів кам'яною скульптурою людини, відомою як моноліт Бакор, протягом багатьох років. Однак нещодавно він передав артефакт нігерійському уряду. Цей конкретний моноліт, створений між 15 і 17 століттями, — унікальний. Його повернули Нігерії разом з іншими артефактами, викраденими під час і після Громадянської війни в Нігерії в 1960-х і 70-х роках, пише The Art Newspaper.
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Моноліт перейшов у власність музею у 2012 році як частина заповіту колекціонерів Рене та Пола Мансхаймів, які придбали його на аукціоні в Парижі ще у 2005 році за 4200 євро. Ерік Х. Ніл, директор музею, пояснює, що ні в Нігерії, ні попередні власники ніколи не висловлювали жодних претензій чи занепокоєння щодо цього артефакту.
Однак після того, як Крістофер Слогар, фахівець з африканського мистецтва і професор Каліфорнійського державного університету в Фуллертоні (California State University, Fullerton), висловив сумніви щодо походження предмета під час візиту до колекцій музею минулої зими, в установі вирішили провести детальне розслідування.
Під час своїх досліджень музей виявив фотографію моноліту, зроблену в Нігерії в 1961 році, опубліковану у 2022 році в книзі під назвою "Моноліти Бакора", випущеній неприбутковою організацією Factum Foundation for Digital Technology in Preservation, що займається питаннями культурної спадщини.
У книзі з передмовою Абби Іси Тіджані, генерального директора Національної комісії з питань музеїв і пам'ятників, пояснюється, що моноліти Бакора уособлюють предків і пов'язані з традиційними духовними та соціальними практиками в лісовій смузі штату Крос-Ривер на південному сході Нігерії. Вважається, що символи, які прикрашають моноліти, є давньою формою писемності.
Тіджані також розповів, що ці виняткові скульптури, які вважаються однією з найунікальніших форм мистецтва Нігерії, постраждали від занедбаності, знищення через сільськогосподарську діяльність, таку як випалювання кущів, а також незаконні розкопки та експорт. Багато з цих скульптур потрапили до музейних колекцій Європи та США.
Коли моноліт потрапив до колекції Chrysler Museum of Art, він мав неповну інформацію про походження, що не є рідкістю для африканських артефактів. Однак після роз'яснення ситуації рада музею проголосувала за вилучення скульптури зі своєї колекції, і почалася підготовка до повернення її нігерійському уряду.
23 червня в посольстві Нігерії у Вашингтоні відбулася церемонія репатріації, на якій Узома Еменіке, посол Нігерії в США, подякував за повернення артефакту. Ніл вважає, що це перший випадок, коли музей репатріював об'єкт, насамперед тому, що його колекція не містить багато творів зі спірною спадщиною.
Музей, заснований у 1933 році з основною колекцією, подарованою Волтером П. Крайслером-молодшим, з роками розширювався завдяки пожертвам регіональних меценатів. Директор зазначає, що музей звертається до зовнішніх експертів, коли виникають питання щодо походження, і визнає можливість виділення більших ресурсів на дослідження походження в майбутньому.
Наразі моноліт прибув до столиці Нігерії Абуджа, де його планують виставити в музеї. У співпраці з Фондом Factum Музей Крайслера також створив копію моноліту, яку використовуватимуть для інформування відвідувачів про культурну реституцію.
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