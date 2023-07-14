Ми їх знищили: люди влаштували неандертальцям справжній геноцид 40 тис. років тому

У прагненні дізнатися долю неандертальців вчені продовжують боротися з таємницею загибелі цього стародавнього виду. Одна з гіпотез припускає, що наші предки, Homo sapiens, демонструючи свою здатність до геноциду, могли знищити своїх євразійських родичів.

Доктор Ярін Ескі, відомий експерт з кримінології з Амстердамського вільного університету, стверджує, що "геноцидне насильство і масова експлуатація" — визначальні характеристики людського виду. У своїй роботі він досліджує, як наша схильність до вбивства не лише призвела до загибелі неандертальців, але й глибоко вплинула на хід людської історії, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щодо нашої потенційної ролі у винищенні наших вимерлих родичів, Ескі визначає кілька правдоподібних механізмів, за допомогою яких ми могли сприяти занепаду неандертальців. Одна з гіпотез постулює, що коли сучасні люди мігрували з Африки до Євразії, вони ненавмисно занесли хвороби, до яких місцеві популяції гомінідів не мали імунітету.

Альтернативна теорія припускає, що наша досконаліша зброя і стратегії полювання дозволили нам монополізувати життєво важливі джерела їжі, що зрештою призвело до того, що наші менш пристосовані родичі загинули від голоду.

Зовсім недавно висунуто припущення, що неандертальці не зникли повністю, а ймовірніше схрестилися з сучасними людьми, що призвело до їхньої генетичної асиміляції.

Однак, Ескі стверджує, що неандертальці, найімовірніше, зіткнулися з менш щасливою долею. Заглиблюючись у людську психологію та її історичні наслідки, він стверджує, що наші розширені когнітивні здібності — зокрема, наша здатність до уявної "дегуманізації" інших — сприяли тому, що ми стали панівним видом на Землі.

Ескі стверджує: "Щоб досягти повного знищення і вчинити геноцид, нам часто потрібно дегуманізувати іншу людську істоту, уявляючи її як не-людину, що дозволяє нам дистанціюватися від її подоби".

Парадоксально, але акт уявити собі інших людей як "нелюдей" є лише людською рисою — проявом нашої здатності до дегуманізації.

Спираючись на приклади з різних історичних епох, включаючи Стародавній Єгипет, Римську імперію, європейську колонізацію в Азії та Америці і нацистську Німеччину, Ескі будує переконливий аргумент, що "тотальне знищення та експлуатація через геноцид і колонізацію є особливо характерними для людського виду".

Поєднуючи наші виразно вбивчі когнітивні здібності з нашим кривавим історичним минулим, Ескі доходить висновку, що вимирання неандертальців заслуговує на визнання актом геноциду.

А отже, він підкріплює думку про те, що "людська спадщина — і увічнення самої людини як цінної істоти — викувана внаслідок безперервних актів насильства, руйнування, вбивств і геноциду".

Раніше Фокус писав, що відомо про доісторичну мову неандертальців та як вони спілкувалися.

А також ми пояснювали, чому на Землі все ще є мавпи, якщо еволюція реальна.