Діряві хмари: що за "портали в інший вимір" іноді можна побачити в небі (фото)

Ці незвичайні діри в хмарах деякі люди пов'язують із появою НЛО або ж приймають їх за космічний корабель інопланетян.

Хмари мають величезні розміри і масу, а іноді в цих хмарах утворюються своєрідні діри, які схожі на портал в інший вимір. Деякі люди навіть пов'язують ці дірки в хмарах із появою НЛО або ж приймають їх за космічний корабель інопланетян. Що ж це насправді? Про це пише IFLScience.

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Зазвичай кругла або така, що має форму еліпса, діра в хмарах з'являється у висококупчастих і перисто-купчастих хмарах. Такі діри, які називаються пролом або іноді "діркоподібна смуга падіння опадів", з'являються в різних регіонах планети.

Ці незвичайні дірки в хмарах деякі люди пов'язують із появою НЛО Фото: Wikipedia

Хоча деякі люди вважають ці отвори часто округлої форми чимось дуже незвичайним, нічого надприродного в них немає. Причиною появи дір є раптове випаровування або замерзання переохолодженої води в хмарах, а стають видимими ці діри завдяки прольоту літаків через хмари.

Хоча деякі люди вважають ці отвори частої округлої форми чимось дуже незвичайним, нічого надприродного в них немає Фото: Wikipedia

Умови в хмарах утримують переохолоджені краплі води за температури нижче 0 градусів Цельсія, але там, де вони ще не замерзли. Коли літаки проходять через них, вони приносять із собою кристали льоду, які змушують ці краплі розширюватися й охолоджуватися, коли вони проходять над крилами.

Цієї зміни температури достатньо, щоб змусити ці краплі замерзнути. Коли вони перетворюються на кристали льоду, вони стають надто важкими, щоб утриматися в хмарі, і ці вже важкі краплі падають з неба. Таким чином з'являється величезна діра в хмарах.

Зазвичай кругла або така, що має форму еліпса, дірка в хмарах з'являється у висококупчастих і перисто-купчастих хмарах Фото: IFLS

У результаті процесу Бержерона сусідні краплі продовжують замерзати, і діра може продовжити своє розширення протягом декількох годин після того, як літак полетів. Такі діри можуть з'явитися внаслідок прольоту будь-якого пасажирського літака, і вони з'являються в різних місцях планети протягом усього року. Вважається, що найкраще спостерігати за появою таких дір у хмарах, звісно ж поруч з аеропортами.

Фокус уже писав про те, що нещодавно космічний апарат NASA надіслав на Землю нові знімки хмар Юпітера.

Також Фокус писав про те, що влітку в небі можна спостерігати найрідкісніші і найхолодніші хмари на Землі.

Нагадуємо, що чоловік пробув у грозових хмарах жахливі 40 хв і зумів вижити. Всупереч розхожій думці, пройти крізь хмари пішки — неможлива справа. Якщо хтось спробує це зробити, він неминуче провалиться наскрізь, лише відчувши легку вогкість.