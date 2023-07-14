Метеорит покинув Землю тисячі років тому і знову повернувся: нова теорія (фото)

Французькі вчені вважають, що один із метеоритів насправді має земне походження, але він все ж побував у космосі, після чого прилетів назад.

Жером Гаттаксек і його колеги з Французького національного центру наукових досліджень провели новий аналіз метеорита, який знайшли в Сахарі на території Марокко ще 5 років тому. Учені вважають, що метеорит із назвою "Північно-Західна Африка (NWA) 13188" насправді "народився" на Землі, полетів у космос і за кілька десятків тисяч років повернувся назад. Якщо ця теорія підтвердиться, то це буде перший подібний відомий випадок в історії, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виявлений в Африці метеорит, вагою 646 грамів, має досить незвичайний склад, тому вчені припустили, що він міг з'явитися на Землі, а не прибути спочатку з космосу. Тобто, згідно з новою теорією цей космічний камінь зовсім не космічний, тобто космічний, але зовсім трохи. Тому що в космосі він все ж побував протягом декількох десятків тисяч років.

Вчені провели новий аналіз метеорита "Північно-Західна Африка (NWA) 13188" і з'ясували, що кількість деяких ізотопів гелію, берилію і неону в його складі менша, ніж в інших метеоритах, але набагато більша, ніж у земних породах.

Тому вчені вважають, що цей метеорит зазнав впливу космічного випромінювання лише протягом відносно короткого періоду часу за космічними мірками, і це може бути лише кілька десятків тисяч років. Враховуючи різні інші дані аналізу цього метеорита, вчені дійшли висновку, що насправді колись у далекому минулому цей камінь полетів із Землі, а потім повернувся назад.

Французькі вчені вважають, що один із метеоритів насправді має земне походження, але він все ж побував у космосі, після чого прилетів назад Фото: ScienceAlert

Вчені поки що точно не визначили вік метеорита, а тому складно сказати, коли відбулася така подорож. Наразі вчені намагаються з'ясувати скільки років цьому каменю за допомогою аналізу концентрації ізотопу аргону.

Але як цей камінь зміг подолати гравітацію Землі? З цього приводу в авторів поки що не опублікованого дослідження є дві теорії.

Перша полягає в тому, що цей, насправді земний камінь, могло відправити в космос потужне виверження вулкана. Але найвищі вулканічні викиди досягають висоти максимум 40 км. Тому такий розвиток подій малоймовірний.

Друга теорія полягає в тому, що камінь полетів із Землі в космос унаслідок удару астероїда або великого метеорита. Деякі вчені вважають, що подібні ударні події могли спровокувати викид земної гірської породи в космос. І цьому навіть є підтвердження. У 1971 році астронавти NASA знайшли на Місяці земний камінь віком у 4 млрд років. Вважається, що в той час Місяць перебував дуже близько до нашої планети, а тому удар астероїда по Землі міг дійсно викинути цей камінь у космос.

Водночас у науковій спільноті вимагають більше доказів теорії про незвичайну космічну подорож метеорита "Північно-Західна Африка (NWA) 13188".

До речі, у пустелі Сахара, на Півночі Африки, як вважають учені, знаходиться найбільше метеоритів після Антарктиди. Деякі вчені припускають, що тут можна виявити приблизно 800 тисяч космічних каменів. Але ці камені радше за все точно прибули з космосу і ніколи до цього не були на Землі.

Фокус уже писав про те, що осколок метеорита пробив дах будинку і влучив просто в жінку. Сусіди постраждалої жінки повідомили, що бачили "яскраве червонувате світло", що перетинає небо "як римська свічка, за якою тягнеться дим". Інші говорили, що бачили "вогняну кулю, схожу на гігантську дугу".