Дрімала на дивані: уламок метеорита пробив дах і влучив прямо в жінку (фото)

Сусіди потерпілої жінки повідомили, що бачили "яскраве червоне світло", що перетинає небо "як римська свічка, за якою тягнеться дим". Інші казали, що бачили "вогненну кулю, схожу на гігантську дугу".

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30 листопада 1954 року Енн Ходжес спала на дивані після обіду в штаті Алабама (США), коли приблизно 8,5-фунтовий (майже 4 кг) камінь пробив її дах, відскочив від радіоприймача і врізався їй у бік, залишивши величезний синець. Про це пише Daily Star.

Американка постраждала від прямого влучення метеорита.

"У вас більше шансів потрапити під торнадо, блискавку та ураган одночасно", — розповів National Geographic Майкл Рейнольдс, астроном з коледжу штату Флорида.

Більший космічний камінь розколовся на дві частини, одна з яких пробила дах будинку міс Ходжес, розташованого через дорогу від театру "Комета", а інша впала приблизно за півмилі від нього на фермерському полі.

Сусіди жінки повідомили, що бачили "яскраве червоне світло", що перетинає небо "як римська свічка, за якою тягнеться дим". Інші казали, що бачили "вогненну кулю, схожу на гігантську дугу". Наступного дня її було госпіталізовано.

Сім'я не змогла знайти покупця на метеорит і деякий час використовувала його як дверний упор Фото: Соцмережi

Ситуація набула розвитку після того, коли господиня будинку, в якому жила Енн Ходжес, заявила про право власності на метеорит, оскільки він упав на її ділянку.

"Судитися — єдиний спосіб отримати його. Я думаю, що Бог присвятив його мені. Зрештою, він потрапив до мене!" — сказала тоді постраждала.

У результаті справу було врегульовано у позасудовому порядку, господарка будинку отримала 500 доларів (близько 206 тисяч гривень сьогодні), щоб дозволити Енн Ходжес залишити камінь собі.

Сім'я не змогла знайти покупця на метеорит і деякий час використала його як дверний упор, а потім передала його до Музею природної історії Алабами.

Раніше Фокус писав, що у США дах будинку проломив метеорит, якому 4,6 млрд років. Цей камінь "пам'ятає", як виникла Сонячна система.

Також повідомлялося, що у Німеччині уламок метеорита проломив дах житлового будинку. Власник будинку Вільфрід Лабуш заявив, що почув гучний удар, а його дружина припустила, що це міг бути "космічний камінь". Сімейна пара одразу не повірила в це, але за кілька днів вони виявили уламок метеорита біля свого будинку.