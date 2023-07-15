Розтин величезного мертвого кита зупинили через можливий вибух трупа: як це може бути (фото)

Експерти відмовилися проводити розтин 19-метрового кита, коли почули булькаючі звуки всередині мертвого тіла.

Нещодавно на берег у графстві Керрі, Ірландія, викинуло мертвого 19-метрового фінвала (їх ще називають оселедцевими китами). Але прибулі на місце експерти з організації із захисту китоподібних під назвою Ірландська група китів і дельфінів відмовилися розтирати труп для з'ясування причин смерті з побоювань, що мертвий кит вибухне. Виявляється, це не таке вже й незвичайне явище, пише Live Science.

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Причину смерті метрового фінвала, якого викинула на берег в Ірландії, встановити не вдалося. Але коли захисники дикої природи прибули на місце події, то вони з'ясували, що, судячи зі ступеня розкладання, цей кит був мертвий уже близько трьох тижнів.

Експерти відмовилися проводити розтин 19-метрового кита, коли почули булькаючі звуки всередині мертвого тіла Фото: Live Science

Причину смерті з'ясувати не вдалося тому, що експерти, які займаються захистом китоподібних, не змогли провести розтин трупа. Тобто вони відмовилися проводити розтин через побоювання, що мертвий кит вибухне. Річ у тім, що вони почули в кишечнику фінвала булькаючі звуки, які вказували на те, що може трапиться, якщо розрізати труп. Хоча дослідники і зробили спробу взяти зразки з мертвого фінвала, булькаючі звуки посилилися, і цю роботу було припинено.

За словами вчених, мертві кити дійсно можуть вибухати. Коли ці тварини помирають, то їхній кишечник наповнюється метаном. Тому часто трупи китів надуваються як повітряна куля. При цьому здебільшого такі трупи плавають на поверхні океанів, але іноді їх викидає на берег. Якщо в трупі кита міститься дуже багато метану, то під час розтину тіла цей газ змішується з киснем, що може спричинити потужний вибух. Хоча це трапляється рідко.

Причину смерті з'ясувати не вдалося тому, що експерти, які займаються захистом китоподібних, не змогли провести розтин трупа Фото: Live Science

На береги Ірландії зазвичай потрапляють від одного до двох мертвих фінвалів, кажуть експерти. А в усьому світі їх налічується близько 100 тисяч особин і вважається, що вони можуть опинитися під загрозою зникнення через зміну клімату та забруднення океанів пластиком.

Відомий випадок, коли вчені на Фарерських островах 10 років тому проводили розтин метрового кашалота, якого викинула на берег. Дослідники ледве встигли врятуватися, коли труп вибухнув. А 4 роки тому подібний вибух учені спостерігали біля берегів Каліфорнії, де мимовільно вибухнув труп вусатого кита на поверхні океану.

Так відбувається вибух трупа кита

За словами вчених, іноді трупи китів підривають спеціально, щоб не повільно не розкладалися на березі, адже при цьому виділяється дуже неприємний і їдкий запах. Одним із найвідоміших випадків є вибух трупа кашалота в штаті Орегон, США, 1970 року. Тоді вчені для знищення трупа 14-метрового кита використовували 500 кг динаміту.

Одним із найвідоміших випадків є вибух трупа кашалота в штаті Орегон, США, 1970 року Фото: Live Science

Фокус уже писав про те, що Ісландія призупинила сезон китобійного промислу через жорстокість. Рішення може стати останнім цвяхом у кришці труни суперечливої китобійної індустрії країни.