До двох годин пекельного болю. Ісландія призупинила сезон китобійного промислу через жорстокість

Рішення може стати останнім цвяхом у кришці труни суперечливої китобійної індустрії країни.

Related video

Уряд Ісландії ухвалив рішення призупинити комерційний китобійний промисел у цьому сезоні. Причиною такого безпрецедентного рішення стали побоювання з приводу добробуту тварин. Зазначимо, що офіційно китобійний промисел призупинено лише до кінця літа 2023 року, проте захисники прав тварин сподіваються, що рішення стане початком кінця для індустрії загалом, пише IFLScience.

З такою заявою виступила міністерка продовольства, сільського господарства і рибальства Ісландії Свандіс Сваварсдоттір. Вона сказала, що уряд ухвалив рішення призупинити полювання на фінвалів до 31 серпня, що фактично означає заборону полювання на китів у цьому сезоні. Зазначається, що рішення ухвалили на основі великого звіту, наданого Управлінням з контролю за продуктами й тваринами Ісландії в травні 2023 року.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У звіті йдеться, що китобійний промисел насправді може порушувати закони країни про захист тварин. Сваварсдоттір також зазначила, що виконання умов Закону про добробут тварин є обов'язковими, а тому китобійний промисел не може існувати в майбутньому, якщо влада та власники ліцензій не зможуть забезпечити виконання вимог закону.

Річ у тім, що у звіті дослідники дійшли висновку, що кити під час полювання часто зазнають тривалої й болісної смерті від рук ісландських моряків. Наприклад, один із використовуваних методів полювання на китів передбачає використання вибухових гарпунів, схожих на гострі списи, які встромляються в жир, а після вибухають.

Учені вивчили 58 зі 148 китів, спійманих в Ісландії 2022 року, і виявили, що у середньому кити помирали лише за 11,5 хвилин після першого пострілу. І це у разі, якщо їх убивали одразу. Однак щонайменше у двох випадках дослідники виявили, що пекельні муки цих величних тварин тривали понад дві години.

Зазначимо, що сьогодні в Ісландії залишилася лише одна китобійна компанія Hvalur, що володіє ліцензією на комерційне полювання на фінвалів (Balaenoptera physalus). Фінвали, або оселедцеві кити, є другим за величиною видом китів на Землі, і згідно з Червоним списком цей вид вважається вразливим до зникнення.

Ставлення скандинавів до китобійного промислу вже давно викликає гарячі суперечки в міжнародній спільноті. У 1986 році Міжнародна китобійна комісія погодилася ввести глобальний мораторій на весь комерційний китобійний промисел. У 1992 році Ісландія вийшла з цієї угоди, а потім знову приєдналася лише у 2002 році із застереженням щодо мораторію. У результаті Ісландія, Норвегія і Японія змогли обійти заборону і продовжили китобійний промисел, попри критику світової спільноти.

Утім, останніми роками китобійний промисел в Ісландії поступово зупинився. Статистика також свідчить про зниження попиту на китове м'ясо, а тому, за словами міністерки Сваварсдоттір, цілком імовірно, що ліцензії на китобійний промисел не буде подовжено після спливу терміну їхньої дії наприкінці цього року. Якщо це станеться, фактично це стане кінцем китобійного промислу в Ісландії вже з 2024 року.

На тлі цієї заяви групи із захисту прав тварин посилили свій тиск на уряд, стверджуючи, що не існує гуманного способу вбити кита, а тому китобійний промисел варто просто заборонити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, навіщо 100 років тому люди годинами сиділи в тілах мертвих китів.