Як зміняться туристичні маршрути до 2050 року: Лондон піде під воду, а Каліфорнія розплавиться

Дослідники попереджають, що вже до середини століття Земля, яку ми знаємо, безповоротно зміниться через зміни клімату.

Останні десятиліття дослідники раз у раз попереджають, що до середини століття, а то й кінця десятиліття людство невблаганно зіткнеться з наслідками своїх дій. Від затоплених міст до масштабних лісових пожеж і смертоносних посух — саме таке майбутнє пророкують вчені Землі через незворотні зміни клімату, пише Daily Mail.

У новому дослідженні фахівець з охорони довкілля Маріш Куенка у співпраці з DiscoverCars.com створив лячні художні зображення того, як найпопулярніші туристичні маршрути у світі зміняться до 2050 року. Варто попередити, що картина малюється вельми апокаліптичною: лондонський Біг-Бен занурився в каламутні паводкові води, а піраміди Гізи стали домівкою для токсичного міського пейзажу.

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Дослідники заявили, що їхні зображення можуть стати сумною реальністю вже через чверть століття, якщо людство не зробить серйозних кроків у боротьбі зі зміною клімату і не скоротить викиди газів. Автори дослідження сподіваються, що створені ними зображення стануть черговим попередженням людству, що якщо не зупинити глобальне потепління, наша планета зміниться назавжди.

До 2050 року більшість лондонських доків і будь-яких передмість біля річки Темзи будуть затоплені

Лондон

Біг-Бен і будівля парламенту, як правило, є обов'язковими для відвідування у всіх туристичних маршрутах. Однак дослідники вважають, що до 2015 року відвідати ці пам'ятки стане не так вже й просто.

Автори проєкту зазначають, що столиця Великої Британії перебуває в небезпечному і хиткому становищі через те, що Темза вийшла з берегів. У результаті Вестмінстерський міст ледь височіє над ватерлінією, а дороги перед легендарною Вежею Єлизавети виявилися повністю затопленими.

Дослідники вважають, що підвищення рівня моря призведе до того, що до середини століття більшість лондонських доків і всі передмістя біля Темзи опиняться під водою. У результаті під водою опиняться деякі з найвідоміших туристичних місць, зокрема:

колесо огляду "Лондонське око";

будівля парламенту;

Лондонський міст.

Великі піраміди Єгипту постраждають від ерозії і будуть оточені міським ландшафтом Фото: DiscoverCars

Піраміди Гізи

Єгипетські піраміди, зокрема найбільша з них, Велика піраміда у Гізі, були створені десь між 2 550 і 2 490 роками до нашої ери. Відтоді вони непогано збереглися, проте тепер їхнє існування може опинитися під загрозою — причиною всьому глобальна зміна клімату.

Куенк з колегами за проєктом вважають, що до середини століття більша частина пустелі, що їх оточує, може перетворитися на міста і міські райони. У результаті ця урбанізація усуне "сільську місцевість нинішнього ландшафту" і може призвести до того, що люди пересуватимуться все далі від узбережжя вглиб суші.

На зображеннях вчені зображують піраміди у 2050 році, оточені будівлями, що димлять, і калюжами паводкових вод. Крім того, передбачається, що глобальне підвищення рівня моря призведе до ерозії вапняку, з якого складається земля в цьому районі, у небезпеці опиняться не тільки піраміди, а й будівлі всього Каїра.

Нью-Йорк

Однією з визначних пам'яток Нью-Йорка вважається його Центральний парк, площа якого становить рекордні 340 гектарів зелених насаджень. Однак дослідники вважають, що вже до 2050 року більша його частина, як і більша частина Мангеттену опиниться під водою.

Художники припускають, що Фонтан Bethesda в Центральному парку, на якому зображений восьмифутовий бронзовий ангел над чотирма маленькими херувимами, на одному з нових зображень подолав бар'єри.

Перевал Стельвіо в Італії може бути змінений через зсуви ґрунту Фото: DiscoverCars

Стельвіо (Італія)

Перевал Стельвіо, головний перевал між Південним Тіролем і Борміо на півночі Італії, є одним із найпопулярніших місць під час автомобільних подорожей. По суті, він являє собою серію звивистих доріг, які постійно нахиляються, що дає змогу туристам мандрувати машиною Ортлерськими Альпами — гірським масивом, звідки відкриваються фантастичні краєвиди.

Дослідники попереджають, що через своє розташування перевал Стельвіо надзвичайно схильний до зсувів. Тепліше повітря може утримувати більше води, у зв'язку з тим, що кількість опадів по всьому світу тільки збільшується, дослідники вважають, що це призведе до більшої кількості зсувів.

Гаваї постраждають від виверження вулканів і посухи Фото: DiscoverCars

Гаваї

Цей неймовірно красивий острівний штат став домівкою для безлічі ідилічних пляжів, зелених пагорбів, дикої природи, що процвітає, і активних вулканів. Однак глобальне потепління тягне за собою екстремальні погодні умови, зокрема посухи, збільшення кількості опадів. У результаті дослідники вважають, що багато прибережних доріг на Гаваях в один момент можуть просто обрушитися в океан.

Автори проєкту також припускають, що багато ділянок Гаваїв перетворяться на викривлені скелети після того, як на них обрушаться масові лісові пожежі та виверження вулканів. Передбачається, що до середини століття активність вулканів на островах значно зросте, що призведе до ще більш драматичних наслідків.

Сильна спека може призвести до танення доріг, що зробить поїздки небезпечними Фото: DiscoverCars

Каліфорнія

Найспекотнішим місцем на Землі вважається Долина Смерті у США. У липні 2021 року вчені зафіксували тут температурний рекорд за всю історію спостережень на Землі — стовпчик термометра піднявся до рекордних 54,4 °C.

Однак дослідники вважають, що до 2050 року ситуація може істотно ускладнитися. Оскільки кліматологи пророкують екстремальні хвилі тепла, які спричинять масові посухи та лісові пожежі, спека в Каліфорнії може призвести до того, що дороги тут буквально розтануть. Це зробить їх потенційно небезпечними, при цьому лісові пожежі можуть ускладнити видимість через велику кількість диму і попелу в повітрі.

До 2050 року Калькутта, де мешкає близько 15 мільйонів осіб, найімовірніше, опиниться здебільшого під водою Фото: DiscoverCars

Калькутта (Індія)

Колишня столиця Індії під колоніальним правлінням сьогодні є домом для близько 15 мільйонів людей. Це місто відоме в усьому світі своєю імперською архітектурою і є популярною зупинкою в безлічі туристичних маршрутів.

Дослідники вважають, що до 2050 року вона, ймовірно, виявиться майже повністю затопленою, оскільки розташована на березі річки й узбережжя. Передбачається, що танення льодовикових шапок спричинить різке підвищення рівня моря, внаслідок чого більша частина Калькутти просто опиниться під водою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що було б із Землею, якби всі люди зникли.