Уникнути деменції в старості. Кросворди, комп'ютери та творчість зміцнюють здоров'я мозку

Регулярні заняття певними активностями можуть стати серйозною підмогою в боротьбі з деменцією в літньому віці, згідно з новим дослідженням.

Оскільки ще у 2020 р. кількість випадків деменції у світі перевищила 55 млн і вона продовжує невблаганно зростати, дедалі більшу увагу приділяють стратегіям, спрямованим на запобігання або відтермінування розвитку цього захворювання. Тоді як пошуки ефективних методів лікування і потенційних ліків тривають, з'ясувалося, що деякі повсякденні дії можуть істотно допомогти в збереженні здоров'я мозку, пише New Atlas.

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У нещодавньому дослідженні, проведеному в Університеті Монаша, Австралія, було поставлено завдання точно визначити, які повсякденні дії можуть найефективніше знизити ризик розвитку деменції у літніх людей. Група фахівців під керівництвом Джоанни Райан проаналізувала широкий спектр видів діяльності зі збагачення способу життя, поширених серед літніх людей, щоб з'ясувати, які з них пов'язані зі зменшенням ймовірності розвитку деменції.

У дослідженні взяли участь понад 10 000 австралійців у віці 70 років і старше, які проживають у суспільстві і не мають серйозних когнітивних порушень. Учасників опитали щодо їхньої участі в різних видах діяльності. До їх числа входили заняття з навчання різних навичок, користування комп'ютером, ведення щоденника, розумові вправи, як-от вікторини та кросворди, творчі захоплення, наприклад, малювання, читання, громадська діяльність, походи в бібліотеки та музеї.

Потім група дослідників вивчила, як участь у цих видах діяльності пов'язана з ризиком розвитку деменції, з поправкою на такі фактори, як вік, раса, соціально-економічний статус і наявні медичні захворювання.

Серед найпоширеніших видів діяльності учасники дослідження назвали перегляд телевізора, читання, прослуховування музики або радіо. Понад половина учасників повідомили, що часто користуються комп'ютером, а значна більшість (75,8%) заявили, що ніколи не займалися такими видами діяльності, як малювання або живопис.

Учені зазначили, що часта участь у заходах із підвищення грамотності дорослих, таких як відвідування освітніх курсів, користування комп'ютером і письмо, на 11% знижує ризик розвитку деменції. Заняття, спрямовані на розвиток розумових здібностей, як-от ігри, розгадування кросвордів і головоломок, знижують ризик розвитку деменції на 9%, а творчі захоплення і читання — на 7%.

На думку фахівців, ці види діяльності передбачають активну участь, логічне мислення і соціальну взаємодію — все це сприяє розумовій стимуляції, яка може підвищити стійкість мозку до таких захворювань, як деменція.

Дивно, але дослідження не виявило зв'язку між частотою соціальної активності та зниженням ризику розвитку деменції. Однак автори підкреслюють, що люди не повинні припиняти пошук соціальних зв'язків, якщо це їм подобається.

Отримані результати підкреслюють, що для здоров'я мозку важливо зберігати активність і активність розуму. Обираючи стимулюючі заняття, ви можете зробити активний крок до зниження ризику розвитку деменції.

У майбутньому, це і подібні до нього дослідження можуть також послужити практичним посібником для літніх людей і тих, хто за ними доглядає, і допомогти їм розробити цілеспрямовані підходи до профілактики деменції. Тож дістаючи кросворд або починаючи в'язати — ви, можливо, робите внесок у майбутнє вашого здорового мозку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.