Британський делікатес. Дізнавшись, як готують чорний пудинг, почуваєшся не в своїй тарілці

Серед відомих і сумнівних кулінарних пропозицій Британії, чорний пудинг є культовим продуктом — зерниста темна ковбаса, яка часто прикрашає тарілки англійського сніданку. Основний компонент цієї страви — кров.

Чорний пудинг, що походить з Великобританії та Ірландії, є регіональною варіацією кров'яної ковбаси — страви, яка широко розповсюджена по всьому світу і є невіддільною частиною незліченних культур. Кров'яна ковбаса, в тій чи іншій формі, займає важливе місце в кулінарній традиції практично кожної країни, пише IFLScience.

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Характерний відтінок чорного пудингу виникає завдяки основним інгредієнтам — свинячій або яловичій крові. Сучасні методи змістилися в бік використання висушеної крові, що має порошкоподібну консистенцію, оскільки це забезпечує стабільність, безпеку і полегшує масове виробництво.

Змішана з тваринним жиром і крупами, такими як вівсянка або ячмінь, чорна кров'яна ковбаса помітно відрізняється від інших кров'яних ковбас. Додаткові інгредієнти можуть включати панірувальні сухарі та суміш різноманітних трав і спецій, таких як майоран, гвоздика, мускатний горіх, чебрець і м'ята, залежно від рецепта.

Чорний пудинг, традиційно приготований з використанням натуральних свинячих кишок, залишається позачасовою традицією. Згадки про нього датуються 15 століттям н. е., а в англійських текстах зустрічаються згадки про "blak podyngs".

Однак його походження, найімовірніше, пов'язане з давнім європейським рецептом. Самі римляни мали рецепт разюче схожої кров'яної ковбаси, датований 4 століттям до нашої ери. Він навіть згадується в епічній поемі Гомера "Одіссея", написаній у 800 році до нашої ери.

Як роблять чорний пудинг в Англії

Хоча за останні десятиліття популярність чорного пудингу знизилася, нещодавно він пережив своєрідний гастрономічний ренесанс. Проте, лише 41 відсоток британців позитивно ставляться до цієї страви, про що свідчить опитування YouGov.

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