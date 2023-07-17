Падаючі зірки. Метеорні дощі влітку 2023 року будуть приголомшливими: коли їх спостерігати

Більшість із метеорних дощів будуть активними протягом багатьох днів і за ними можна спостерігати, якщо світло Місяця не буде цьому на заваді.

Щоліта багато любителів астрономії з нетерпінням чекають на щорічний метеорний потік Персеїди, але часто не беруть до уваги інші, менш відомі метеорні дощі (або їх ще називають "падаючі зірки"), пік яких припадає на період з 26 липня по 17 серпня, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цього літа майже всі метеорні потоки буде добре видно в нічному небі, завдяки тому, що світло Місяця не надто сильно їх затьмарюватиме. І ці метеорні дощі будуть активними протягом багатьох днів літа.

Отже, які метеорні потоки або "падаючі зірки" можна спостерігати в липні та в серпні 2023 року?

Каприкорніди

Цей перший метеоритний дощ у цьому списку цих астрономічних явищ, пік якого настане 26 липня. Хоча насправді деякі яскраві метеори з цього потоку можна було спостерігати, починаючи з 10 липня, й іноді їх буде видно аж до 15 серпня.

Варто сказати, що початок і кінець появи цих метеорних потоків є умовними і це не означає, що саме ці дати є їхніми обмежувачами. Вважається, що за максимальним проявом цього потоку краще спостерігати після опівночі, коли стане досить темно.

Метеорні потоки є уламками, які відкололися від комет і коли вони потрапляють в атмосферу Землі, то з'являються яскраві смуги, саме тому в давнину люди вважали їх падаючими зірками.

Дельта-Аквариди

Пік цього потоку настане 29 липня, хоча частково метеорити з цього потоку видно починаючи з 12 липня по 19 серпня. Вважається, що цей метеоритний дощ складається з двох частин і в середньому щогодини можна спостерігати за падінням 20-30 метеорів, які згорають у земній атмосфері. Астрономи рекомендують спостерігати пік метеорного потоку через кілька годин після опівночі.

Вчені вважають, що Дельта-Аквариди утворилися з одного об'єкта, який розвалився на дві частини тепер це комети під назвою комета Марсдена і комета Крахта.

Аустриніди

Пік цього метеорного потоку настає 31 липня, хоча сам він частково видно з 15 липня до 20 серпня. Але найкраще цей метеорний потік видно в південній півкулі, коли в атмосфері згорає приблизно 5 метеорів на годину.

Більшість із метеорних дощів будуть активними протягом багатьох днів і за ними можна спостерігати, якщо світло Місяця не буде цьому на заваді Фото: NASA

Альфа-Каприкорніди

Цей метеорний потік, який починається приблизно 3 липня, досягає піку приблизно 2 серпня і закінчується 15 серпня. Вважається, що особливо видовищним він виглядає для жителів північної півкулі Землі. Під час падіння метеорів залишаються дуже довгі яскраві смуги. Але 2 серпня, можливо, Місяць сяятиме дуже яскраво, що завадить нормальному спостереженню за метеоритним дощем.

Альфа-Каприкорніди є уламками комети 169P/NEAT. Вважається, що цей метеорний потік утворився приблизно від 3 до 5 тисяч років тому.

Йота-Аквариди

Це досить маленький і слабкий метеорний потік, який можна виявити в небі з 25 липня до 15 серпня. Усього 6 метеорів на годину можна буде побачити під час піку цього потоку 6 серпня, але спостерігати за ними потрібно в сутінках до настання темної ночі.

Персеїди

Це, напевно, найзнаменитіший метеорний потік у цьому списку, який буде особливо добре видно цього року, адже світло Місяця не заважатиме спостереженням.

Цей метеорний потік є уламками комети Свіфта-Таттла, і метеори, що падають, буде добре видно всю ніч 13 серпня. Якщо буде особливо темне небо, то можна буде побачити до 50 метеорів, що падають, на годину. Перші метеори з потоку Персеїди вже стають помітними 17 липня, а останні можна ще побачити 24 серпня. Але, це, напевно, найяскравіший метеоритний дощ із цього списку.

Каппа Цигніди

Це останній метеорний потік літа 2023 року. Частково його видно з 3 по 28 серпня, але його пік припадає на 17 серпня. Хоча на годину падатиме всього близько трьох метеорів, все ж вони будуть дуже яскравими.

Фокус уже писав про те, що Землі погрожував великий астероїд, але його виявили вже після того, як він міг упасти на планету. Вчені дізналися про існування великого астероїда тільки через два дні після того, як він дуже близько пролетів повз Землю.